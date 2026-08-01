Unter Senioren in Japan sind Kleinkriminalität, insbesondere Ladendiebstahl, zu einem ernsthaften gesellschaftlichen Problem geworden. Berichten zufolge entscheiden sich einige einsame und finanziell benachteiligte ältere Menschen sogar dazu, absichtlich kleinere Straftaten zu begehen, um ins Gefängnis zu kommen.

Hinter dieser Situation stehen mehrere Gründe. Älteren Menschen werden im Gefängnis Nahrung, ein warmer Ort und medizinische Versorgung geboten. Draußen hingegen haben einige Schwierigkeiten, mit ihrer Rente über die Runden zu kommen und die Kosten für Wohnraum und medizinische Behandlungen zu decken. Die Tatsache, dass fast 20 Prozent der über 65-jährigen Bevölkerung in Japan an der Armutsgrenze leben, verdeutlicht zudem die wirtschaftliche Seite des Problems.

Insbesondere unter älteren Frauen ist Ladendiebstahl weit verbreitet. Dem Kriminalitätsbericht des japanischen Justizministeriums aus dem Jahr 2024 zufolge hingen 95,9 Prozent der inhaftierten weiblichen Insassen über 60 Jahre mit Straftaten im Zusammenhang mit Ladendiebstahl zusammen. In derselben Studie gaben 37,4 Prozent der Frauen über 60 Probleme im Zusammenhang mit Lebenshaltungskosten als einen der Gründe für ihre Straftat an.

Ein weiterer wichtiger Grund für das Problem ist Einsamkeit. Einige ältere Menschen leben weit entfernt von Familienmitgliedern, und ihre sozialen Kontakte nehmen zunehmend ab. Im Gefängnis hingegen haben sie Zugang zu einem geregelten Tagesablauf, Mahlzeiten, medizinischer Überwachung und der Möglichkeit, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Auch frühere Studien haben gezeigt, dass neben wirtschaftlicher Not Faktoren wie Einsamkeit und der Verlust des Lebenssinns einige ältere Diebe zu Straftaten getrieben haben.

Gleichzeitig ist es nicht richtig zu schlussfolgern, dass «Senioren in Japan massenhaft Straftaten begehen, um ins Gefängnis zu kommen.» Diese Situation ist ein Problem, das am Beispiel einiger vulnerabler Schichten der Bevölkerung beobachtet wird, hinter dem komplexe soziale Themen wie Alter, Armut, Wohnungsnot und Einsamkeit stehen.