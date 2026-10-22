Chinesischer Mann fällt auf 300-Jahres-Fitnessabo-Betrug herein

Ein Mann aus der chinesischen Stadt Hangzhou hat mehr als 870.000 Yuan verloren, nachdem er auf das Angebot von Fitnessstudio-Mitarbeitern hereingefallen war. Er plante, durch den Kauf günstiger Abonnements und deren Weiterverkauf zu einem höheren Preis Gewinn zu erzielen. Am Ende saß er jedoch auf 300-Jahres-Fitnessabonnements und 1.200 Personal-Training-Stunden fest.

Chinesischen Medienberichten zufolge besuchte der Mann, bekannt unter dem Namen Jin, das Fitnessstudio Ranyan Fitness seit drei Jahren. Eines Tages teilte ihm ein Vertriebsmitarbeiter mit, dass es ein Sonderangebot für Stammkunden gebe. Demnach könne man Abonnements günstig erwerben und später zum doppelten Preis weiterverkaufen.

Die Mitarbeiter des Fitnessstudios versprachen, das Geld vollständig zurückzuerstatten, falls die Abonnements nicht innerhalb von zwei Monaten verkauft würden.

Im Vertrauen auf Gewinnversprechen investierte er eine große Summe

„Sie boten mir an, ein Abonnement für 8.888 Yuan zu kaufen. Dann sagten sie, sie würden es für 16.666 Yuan verkaufen und nur eine Provision von 10 Prozent einbehalten“, sagte Jin.

Wenige Tage nach dem Kauf eines Jahresabonnements kontaktierte ihn der Vertriebsmitarbeiter erneut und behauptete, es seien noch einige Abonnements aus einer Aktion übrig. Der Mann nutzte diese Gelegenheit, um seinen Gewinn zu steigern, und investierte erneut. Später wurde er dem Leiter des Fitnessstudios vorgestellt, der ihm einen noch attraktiveren Investitionsplan unterbreitete.

Der Mann gab an, zwischen dem 10. Mai und dem 9. Juli fast 1.200 Personal-Training-Stunden und 300 Jahresabonnements gekauft zu haben. Insgesamt gab er dafür 871.273,27 Yuan aus, was etwa 121.000 Dollar entspricht.

„Am Ende gaben sie mir 26 dicke Verträge. In jedem von ihnen stand, dass die Abonnements nicht auf andere Personen übertragen werden dürfen“, sagte er.

Wenn man bedenkt, dass die durchschnittliche Lebenserwartung in China etwa 78 Jahre beträgt, ist es für Jin praktisch unmöglich, die 300-Jahres-Abonnements vollständig zu nutzen.

Mitte Juli, als die Zeit für die Rückerstattung gekommen war, verschwanden der Vertriebsmitarbeiter, der Filialleiter und der Eigentümer des Fitnessstudios. Auch ihre Telefonnummern waren nicht mehr erreichbar. Jin konnte keinen einzigen Cent seines investierten Geldes zurückerhalten.

Nachdem er den Betrug erkannt hatte, wandte sich der Mann an die Polizei von Hangzhou und reichte Klage ein, in der Hoffnung, einen Teil seines Geldes zurückzubekommen.

Rechtsexperten betonen jedoch, dass dieser Prozess nicht einfach sein wird. Der Grund dafür ist, dass die Verdächtigen bisher nicht gefunden wurden. Zudem verbieten die von Jin unterzeichneten Verträge die Weitergabe der Abonnements an Dritte.

Dieser Vorfall zeigt, zu welchen finanziellen Verlusten blindes Vertrauen in Angebote mit hohen Gewinnversprechen führen kann. Experten raten dazu, in solchen Fällen die Vertragsbedingungen sorgfältig zu prüfen und Versprechen über Rückerstattungen kritisch zu hinterfragen.