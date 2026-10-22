17-Jährige verkauft ihren Freund für 14.000 Dollar: Ein schockierender Vorfall

In China tappte ein 19-jähriger Mann in die Falle seiner zwei Jahre jüngeren Freundin. Sie lockte ihn mit dem Versprechen auf einen lukrativen Job ins Ausland und lieferte ihn an ein Betrügernetzwerk in Myanmar aus. Der junge Mann wurde vier Monate lang gefangen gehalten und brutal misshandelt. Seine Familie musste ein hohes Lösegeld zahlen, um ihn freizubekommen.

Chinesischen Medienberichten zufolge ereignete sich der Vorfall in der Stadt Zhanjiang in der Provinz Guangdong. Die Schwester des jungen Mannes berichtete, er habe das 17-jährige Mädchen in einem lokalen Billardclub kennengelernt. Sie trug auffällige Kleidung, benutzte gefälschte Markentaschen und gab sich als Mitglied einer wohlhabenden Familie aus.

Sie behauptete, ihre Familie besitze Unternehmen in Südasien, was beim jungen Mann großes Vertrauen weckte. Später drängte sie ihn mehrfach dazu, in ein Nachbarland zu reisen, und versprach ihm einen gut bezahlten Job. Obwohl seine Familie gegen die Reise war, vertraute er seiner Freundin und stimmte zu.

Die Reise endete in einer Tragödie

Im Februar 2025 reiste das Paar heimlich vor seinen Familien nach Thailand. Die Angehörigen des jungen Mannes erfuhren erst durch Freunde von seinem Aufenthaltsort.

Auf dem Rückweg, nahe der Grenze zwischen Thailand und Myanmar, ließ das Mädchen den jungen Mann unter dem Vorwand, jemanden abholen zu müssen, allein. Kurz darauf näherten sich bewaffnete Männer, nahmen ihm seine Dokumente und sein Telefon ab und verschleppten ihn in einen geheimen Komplex.

„Mein Bruder sagte, dass bewaffnete Männer ihn mitgenommen haben“, erinnert sich seine Schwester. Ihren Angaben zufolge konnte er diese Nachricht noch senden, bevor sein Telefon konfisziert wurde.

Vier Monate lang zur Betrugsarbeit gezwungen

Der junge Mann wurde in ein geschlossenes Lager in Myanmar gebracht, wo ihm der Kopf kahl geschoren wurde. Er wurde gezwungen, täglich 16 bis 20 Stunden vor dem Computer zu sitzen und an Betrugsmaschen teilzunehmen, die darauf abzielten, seine eigenen Landsleute zu betrügen.

Wenn er das tägliche Soll nicht erfüllte oder nicht genug Geld einbrachte, wurde er hart bestraft. Er wurde mit Metallstangen auf den Rücken und den Kopf geschlagen.

Aufgrund von Nahrungsmangel und ständigen Misshandlungen verlor der junge Mann über 10 Kilogramm an Gewicht. Zudem erlitt er einen teilweisen Hörverlust.

Nachdem der junge Mann bei den Betrugsversuchen nicht die erwarteten Ergebnisse lieferte, kontaktierten seine Entführer die Familie und forderten ein Lösegeld.

Seine Familie zahlte 49.000 Dollar für seine Rettung

Im Juni 2025 sammelte die Familie des jungen Mannes 350.000 chinesische Yuan – etwa 49.000 US-Dollar – und erreichte damit seine Freilassung.

Doch das Leben des jungen Mannes nach der Gefangenschaft ist nicht mehr dasselbe. Er lebt in ständiger Angst und Sorge, erneut entführt zu werden. Alpträume über die vier Monate in Gefangenschaft verfolgen ihn weiterhin. Zudem hat er ein tiefes Misstrauen gegenüber seinen Mitmenschen entwickelt.

Auch das 17-jährige Mädchen, das den jungen Mann in die Falle lockte, konnte sich der Verantwortung nicht entziehen. Sie wurde festgenommen, nachdem sie zehn Tage in Thailand verbracht hatte und nach China zurückgekehrt war. Ihr wird vorgeworfen, an der Entführung und der Auslieferung des jungen Mannes an das Betrügernetzwerk in Myanmar beteiligt gewesen zu sein.

Dieser Vorfall zeigt, welche schwerwiegenden Folgen es haben kann, wenn man Versprechen über hochbezahlte Jobs im Ausland blind vertraut. Obwohl der junge Mann wieder frei ist, leiden er und seine Angehörigen noch immer unter den körperlichen und psychischen Folgen des Erlebten.