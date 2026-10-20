Opfer virtueller Liebe: 49-Jähriger verkauft alles für eine KI-„Frau“ und wird betrogen

Mit der Entwicklung moderner digitaler Technologien und künstlicher Intelligenz entstehen neue und gefährliche Formen des virtuellen Betrugs. Ein ungewöhnlicher, aber tragischer Vorfall in Brasilien hat weltweit Millionen von Nutzern aufgerüttelt und dient als ernste Lektion in Sachen digitale Sicherheit.

Ein 49-jähriger einfacher Bauarbeiter und Maurer namens Edimar fiel auf die Falle einer virtuellen „Bloggerin“ herein, die sich in sozialen Netzwerken als schöne Farmerin namens Jessica Oliveira ausgab, und verlor dabei sein gesamtes Hab und Gut.

„Komm auf meine Farm, ich übernehme alle Kosten“: Falsche Versprechungen

Die Bloggerin, die in sozialen Medien schöne Videos postete und vorgab, allein auf ihrer luxuriösen Farm inmitten der Natur zu leben, begann einen regen Austausch mit Edimar:

Vertrauen gewinnen: Jessica erzählte dem Mann, sie besitze große Ländereien und Vieh, und suche einen ehrlichen, hart arbeitenden Partner, der zu ihr auf die Farm ziehen und sein Leben mit ihr teilen wolle.

Großzügige Versprechen: Sie versprach, sämtliche Reise- und Lebenshaltungskosten zu übernehmen.

Die folgenschwere Entscheidung: Berauscht von der Liebe und voller Hoffnung auf die Zukunft verkaufte der 49-jährige Edimar seinen gesamten Besitz und seine Haushaltsgegenstände zu einem Spottpreis und machte sich auf den Weg.

Eine 2000 Kilometer lange Reise und die bittere Wahrheit

Der Mann, der sich in die Arme seiner Geliebten sehnte, legte eine Strecke von sage und schreibe 2.000 Kilometern quer durch Brasilien zurück:

Eine leere Adresse: Als Edimar mit seinem Koffer an der angegebenen Adresse eintraf, erlitt er einen Schock: Es gab dort weder eine Farm noch die von ihm erwartete Jessica Oliveira.

Opfer künstlicher Intelligenz: Untersuchungen ergaben, dass „Jessica“ in Wirklichkeit gar nicht existiert, sondern eine mittels künstlicher Intelligenz (KI) generierte virtuelle Identität ist.

Automatisierter Bot: Alle Liebeserklärungen, Angebote und Nachrichten, die er erhielt, wurden von einem automatisierten Chatbot auf Basis neuronaler Netze versendet.

Sozialdienste helfen dem mittellosen Liebhaber

Nachdem er sein Haus und sein Eigentum verkauft und sein gesamtes Geld für die Reise ausgegeben hatte, stand der Maurer völlig mittellos und obdachlos auf der Straße:

Hilferuf: Edimar erkannte den Ernst der Lage und sah sich gezwungen, den örtlichen Sozialdienst um Hilfe zu bitten.

Rückkehr: Die Sozialarbeiter stellten dem betrogenen Mann vorübergehend eine Unterkunft und Verpflegung zur Verfügung und unterstützen ihn nun bei der Rückkehr in seine Heimatstadt.

Dieser Vorfall hat einmal mehr bewiesen, dass blindes Vertrauen in schöne Bilder, Videos und virtuelle Versprechen im Internet das Leben eines Menschen in einem Moment zerstören kann.