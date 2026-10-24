Taiwanischer Mann wegen Enthüllung von Untreue durch Saugroboter inhaftiert

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Taiwanischer Mann wegen Enthüllung von Untreue durch Saugroboter inhaftiert

In Taiwan wurde ein Mann zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem er die Untreue seiner Frau mithilfe eines Saugroboters gefilmt hatte. Ironischerweise dienten die gesammelten Videos zwar als Beweis für den Ehebruch, wurden jedoch später zu Beweismitteln gegen den Mann selbst.

Medienberichten aus Taiwan zufolge reichte der namentlich nicht genannte Mann Klage ein, um von seiner Frau und deren Liebhaber Schadensersatz zu fordern, nachdem er von der Affäre erfahren hatte. Die Frau und ihr Partner reichten jedoch Gegenklage ein, da der Mann sie ohne ihre Zustimmung gefilmt hatte.

Das Paar hatte 2021 geheiratet und lebte zunächst bei den Eltern des Mannes. Sie besaßen auch ein Ferienhaus, das sie an Feiertagen aufsuchten. Bei einem Besuch im Jahr 2023 fand der Mann eine fremde Zahnbürste und begann, an der Treue seiner Frau zu zweifeln.

Als er die Aufnahmen der Überwachungskamera in der Garage überprüfte, sah er einen Mann, den er bereits früher dabei beobachtet hatte, wie er seine Frau nach Hause brachte. Als er seine Frau zur Rede stellte, behauptete sie, es sei nichts passiert, und der Mann glaubte ihr zunächst.

Drei Monate später erfuhr er jedoch zufällig von der Affäre. Um seine Frau zu überraschen, steuerte er den Saugroboter im Haus per App fern, um über dessen Mikrofon zu kommunizieren. Als er jedoch die Kamera des Roboters aktivierte, sah er seine Frau zusammen mit dem Mann, den er bereits auf der Überwachungskamera gesehen hatte.

Obwohl der Mann sie sofort konfrontieren wollte, beherrschte er sich und beschloss, Beweise für das Gerichtsverfahren zu sammeln. Das Video zeigte, wie seine Frau ihren Liebhaber umarmte, sich ohne Kleidung im Haus bewegte und der andere Mann auf dem Sofa saß.

Gestützt auf diese Videos forderte der Mann 2 Millionen Taiwan-Dollar (ca. 68.000 US-Dollar) Schadensersatz. Das Gericht entschied, dass die Beziehung der Frau die Grenzen einer normalen Freundschaft überschritten hatte, und verurteilte die beiden zur Zahlung von 500.000 Taiwan-Dollar an den Ehemann.

Der Sieg vor Gericht war jedoch nur von kurzer Dauer. Die Ehefrau reichte Gegenklage ein und argumentierte, dass er sie ohne Zustimmung mit dem Saugroboter gefilmt habe. So wurden die Beweise, die er zur Aufdeckung des Ehebruchs gesammelt hatte, zu Beweisen für seinen eigenen Gesetzesverstoß.

Der Mann versuchte, sein Handeln zu rechtfertigen, doch das Gericht betonte, dass eheliche Verpflichtungen nicht über dem Recht auf Privatsphäre stehen. Laut Urteil hatte er kein Recht, seine Frau und deren Partner ohne deren Zustimmung zu filmen.

Nach taiwanesischem Recht kann das heimliche Filmen oder die Offenlegung des Privatlebens anderer mit bis zu drei Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von bis zu 300.000 Taiwan-Dollar bestraft werden. In diesem Fall wurde der Mann zu fünf Monaten Haft und einer zusätzlichen Geldstrafe von 150.000 Taiwan-Dollar verurteilt.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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