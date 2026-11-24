In der Stadt Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten fand eine Massenlaufveranstaltung mit über 310.000 Teilnehmern statt. An diesem Tag wurde eine der belebtesten Autobahnen der Stadt, die Sheikh Zayed Road, für den Autoverkehr gesperrt und in eine riesige Laufstrecke verwandelt. Dies berichtete die offizielle Nachrichtenagentur der VAE.

Am Dubai Run 2026, der am 22. November stattfand, nahmen Menschen unterschiedlichen Alters und Fitnessniveaus teil. Die Teilnehmer konnten zwischen zwei Strecken von 5 und 10 Kilometern wählen.

Die kurze 5-Kilometer-Strecke war für Familien und Anfänger konzipiert; sie führte durch die Gegend von Downtown Dubai und endete in der Nähe der Dubai Mall. Die 10-Kilometer-Strecke richtete sich an erfahrene Läufer und führte an Sehenswürdigkeiten wie dem Museum der Zukunft, dem Burj Khalifa und dem Dubai Water Canal vorbei.

Die Veranstaltung entwickelte sich nicht nur zu einem Massenlauf, sondern auch zu einem großen Unterhaltungsspektakel. Am Himmel zeigten die Flugzeuge des Kunstflugteams Fursan Al Emarat der Luftwaffe der VAE ihr Können. Zudem sorgten motorisierte Gleitschirme, Roboter, riesige LED-Puppen, Musikgruppen und Zirkuskünstler für eine ausgelassene Stimmung bei den Teilnehmern.

Der Dubai Run 2026 wurde im Rahmen der 10. Saison der Dubai Fitness Challenge organisiert. Die Veranstaltung gilt als eines der größten Breitensportprojekte der Stadt zur Förderung eines gesunden Lebensstils.

Nach Angaben der Organisatoren hat diese Veranstaltung, die über 310.000 Teilnehmer vereinte, ihren Status als weltweit größtes kostenloses Massenlauf-Event erneut gefestigt.