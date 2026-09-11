Menschen in China zahlen dafür, Naturkatastrophen zu erleben (Video)

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Menschen in China zahlen dafür, Naturkatastrophen zu erleben (Video)

In Hangzhou, China, erleben Menschen Taifune und Überschwemmungen in einer realistischen Umgebung, um sich auf Notfälle vorzubereiten. Im Lvxing Disaster Simulation Training Center können Teilnehmer eine Taifun-Simulation mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 165 Stundenkilometern und starkem Regen durchlaufen, berichtete Reuters.

In einem anderen Teil des Zentrums werden 900 Tonnen Wasser bewegt, um Sturzfluten aus den Bergen zu simulieren. Zudem üben die Teilnehmer, wie sie sich sicher aus einem überfluteten Stadtgebiet oder einer unterirdischen Anlage retten können. Bei diesen Übungen tragen sie spezielle Neoprenanzüge und Helme und werden von Sicherheitspersonal überwacht.

Die Kosten für ein eintägiges Training betragen 1.599 Yuan, umgerechnet etwa 235 Dollar. Das Zentrum wurde im Mai 2025 eröffnet und seitdem haben über 160.000 Menschen an den Schulungen teilgenommen.

Zukünftig ist geplant, weitere solcher Zentren in anderen Regionen Chinas zu eröffnen, um auch andere Notfälle wie Brände und Erdbeben zu simulieren.

ХитойХанчжоуфавқулодда вазиятлартайфунсимуляцияхавфсизликтабиий офатлар
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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