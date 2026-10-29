Warum war ein chinesischer Bauer nach einem Schlangenbiss schockiert, als er die Ärzte hörte?

Ein bizarrer und zugleich tragischer Vorfall mit dem 60-jährigen Bauern Zhang in der chinesischen Provinz Zhejiang sorgte nicht nur bei der lokalen Bevölkerung, sondern auch in den internationalen Medien für Entsetzen. Ein Schlangenbiss bei der Feldarbeit und die darauffolgende Panik führten dazu, dass der Mann für den Rest seines Lebens behindert blieb.

Dieser Vorfall zeigt deutlich, wie unbegründete Mythen und falsche Vorstellungen in der Bevölkerung manchmal gefährlicher sein können als die giftigsten Substanzen der Natur.

Details des Vorfalls: Eine Axt, Angst und eine 80-Kilometer-Reise

Dieser schreckliche Tag im Leben des Bauern begann während seiner alltäglichen Arbeit auf dem Feld:

Die Panik vor der „Fünf-Schritte-Schlange“: Als Zhang Holz hackte, wurde er von einem Chinesischen Mamushi (Grubenotter) gebissen. In diesem Dorf nennen die Menschen diese Schlange „Fünf-Schritte-Schlange“, da sie glauben, dass das Opfer nach dem Biss nur fünf Schritte machen kann, bevor es auf der Stelle stirbt.

Selbstverstümmelung – eine drastische Entscheidung: In der Überzeugung, dass er in wenigen Sekunden sterben würde, handelte der Bauer sofort, um zu verhindern, dass das Gift sein Herz erreicht: Er hackte sich mit der Axt, die er in der Hand hielt, den Zeigefinger ab, an dem er gebissen wurde.

Der auf dem Feld zurückgelassene Finger: Zhang ließ seinen abgetrennten Finger auf dem Feld zurück, band sich den Arm mit einem Tuch ab und eilte in eine große Klinik in der 80 Kilometer entfernten Stadt Hangzhou.

Das Erstaunen der Ärzte: Eine völlig unnötige Maßnahme

Nachdem die Ärzte der Notaufnahme der Klinik in Hangzhou den Patienten untersucht hatten, waren sie fassungslos über sein Handeln und erklärten ihm, dass dieser Schritt völlig umsonst war:

Legenden erwiesen sich als falsch: Obwohl das Gift dieser Schlangenart für den Körper belastend ist, besitzt es nicht die tödliche Kraft, einen Menschen innerhalb weniger Schritte zu töten.

Es wäre genug Zeit gewesen: Die Ärzte erklärten, dass bei einer Behandlung mit einem speziellen Gegengift innerhalb von 5–6 Stunden nach dem Biss keine Gefahr für die Gesundheit oder das Leben des Menschen besteht.

Keine Anzeichen einer Vergiftung: Bei der Untersuchung wurden beim Bauern nicht einmal ernsthafte Vergiftungssymptome wie Atemnot, starke Kopfschmerzen oder innere Blutungen festgestellt.

Ein nicht mehr zu rettender Finger: Die Ärzte verabreichten dem Bauern die notwendigen Medikamente und entließen ihn gesund nach Hause. Da der abgetrennte Finger jedoch auf dem Feld zurückgeblieben war und nicht mitgebracht wurde, konnte er nicht wieder angenäht werden.

Dieser Vorfall hat erneut bewiesen, dass man in Extremsituationen Panik vermeiden, besonnen handeln und nur auf offizielle medizinische Ratschläge vertrauen sollte, statt auf Mythen und Legenden.