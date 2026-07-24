Gefälschte Klimaanlagen unter der Marke Xiaomi im Umlauf: Käufer gewarnt

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Gefälschte Klimaanlagen unter der Marke Xiaomi im Umlauf: Käufer gewarnt

Auf dem Markt für Haushaltsgeräte nehmen die Fälle zu, in denen minderwertige Produkte unter dem Namen bekannter Marken verkauft werden. Insbesondere auf chinesischen Märkten sind Klimaanlagen mit der Bezeichnung Xiaomi Baby aufgetaucht, die der Marke Xiaomi sehr ähnlich sehen, aber keinerlei Verbindung zu ihr haben. Obwohl diese Geräte äußerlich an das Originalprodukt erinnern, handelt es sich tatsächlich um minderwertige Kopien. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut dem Bericht von ixbt.com wurde ein solcher Fall in der Stadt Ningbo in der Provinz Zhejiang registriert. Ein lokaler Käufer bestellte eine Xiaomi-Klimaanlage, bemerkte jedoch, dass auf dem Außengerät des von den Installateuren gelieferten Geräts das Xiaomi Baby-Logo angebracht war. Der Käufer gab an, noch nie von einer solchen Serie gehört zu haben und wäre fast darauf hereingefallen, weshalb er das Produkt zurückgab und eine Rückerstattung forderte.

Unterschiede zwischen gefälschten und originalen Produkten

Experten haben festgestellt, dass die Xiaomi Baby-Kennzeichnung sowohl auf den Innen- als auch auf den Außengeräten vorhanden ist. Diese Geräte weisen jedoch im Vergleich zu den Originalmodellen mehrere Mängel auf. Erstens sind die Gehäuseabmessungen der gefälschten Klimaanlagen deutlich kleiner als bei originalen Xiaomi-Modellen gleicher Leistung. Dies deutet auf eine geringere Effizienz und Kühlleistung des Geräts hin.

Zweitens ist die Verarbeitungsqualität und die Qualität der verwendeten Materialien sehr gering. Die mangelhafte Qualität der Kunststoffteile und die schlechte Passform der Komponenten sind mit bloßem Auge erkennbar. Am wichtigsten ist, dass bei Xiaomi Baby-Produkten vollständige Informationen über den Hersteller, entsprechende Zertifikate und Garantieunterlagen fehlen.

Derzeit nutzen viele Online-Handelsplattformen gerissene Verkäufer diese Methode. Sie heben das Wort Xiaomi in der Produktbeschreibung hervor, während sie den Zusatz Baby in kleinen Buchstaben oder an einer unauffälligen Stelle belassen. Dies täuscht Marken-Fans und verleitet sie dazu, billige, gefälschte Technik zu kaufen.

Es ist erwähnenswert, dass Xiaomi offiziell keine Serie mit diesem Namen herstellt. Solche Fälle mahnen Käufer nicht nur in China, sondern auch auf internationalen Märkten, einschließlich Usbekistan, zur Wachsamkeit. Minderwertige Technik ist nicht nur deshalb gefährlich, weil sie schnell kaputtgeht, sondern auch, weil sie nicht den elektrischen Sicherheitsstandards entspricht.

Experten empfehlen beim Kauf von Haushaltsgeräten auf Folgendes zu achten:

  • Vergleichen Sie den vollständigen Produktnamen und das Markenlogo mit denen auf der offiziellen Website;
  • Überprüfen Sie das Vorhandensein von Zertifikaten und einer offiziellen Garantiekarte;
  • Seien Sie vorsichtig bei verdächtig niedrigen Preisen;
  • Kaufen Sie nur bei zuverlässigen und offiziellen Vertragshändlern.

XiaomiKlimaanlageTechnologieBetrugChina
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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