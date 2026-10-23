Verheerende Katastrophe in Tibet: Erdbeben der Stärke 7 fordert Todesopfer und zerstört Gebäude

In der Autonomen Region Tibet in China ereignete sich ein starkes und verheerendes Erdbeben der Stärke 7. Die Naturkatastrophe führte zu schweren Schäden und Menschenleben.

Nach neuesten Eilmeldungen sind infolge des starken Bebens mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen, und weitere 54 Personen erlitten Verletzungen unterschiedlichen Grades. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Todesopfer und Verletzten noch steigen könnte.

Zerstörung am Epizentrum: Die Lage in der Stadt Nagchu

Eines der am stärksten betroffenen Gebiete ist die Stadt Nagchu:

Zerstörte Häuser: In der Stadt und den umliegenden Siedlungen sind Hunderte von Wohngebäuden vollständig eingestürzt oder unbewohnbar geworden;

Infrastrukturschäden: Es kommt zu Unterbrechungen der Kommunikations-, Straßen- und Stromnetze, was die Rettungsarbeiten erschwert;

Rettungsarbeiten: Spezielle Rettungsteams, medizinisches Personal und schweres Gerät wurden umgehend in das Gebiet entsandt. Es laufen dringende Suchaktionen nach unter den Trümmern verschütteten Personen.

Sicherheitsmaßnahmen und Hilfeleistungen

Die Regierung errichtet Notunterkünfte für die betroffene Bevölkerung und stellt warme Kleidung, Lebensmittel sowie Hilfsgüter bereit. Seismologen warnen vor der Gefahr von Nachbeben und fordern die Bevölkerung auf, sich an sicheren Orten aufzuhalten.