Verheerendes Erdbeben der Stärke 7,7 in Panama (Video)

Gestern, am 9. Oktober, ereignete sich im Süden Panamas ein schweres Erdbeben der Stärke 7,7. Durch die Erschütterungen wurden zahlreiche Gebäude beschädigt, einige stürzten ein, und Tausende Menschen flohen aus Sicherheitsgründen auf die Straßen. Bisher liegen keine offiziellen Berichte über Todesopfer oder Verletzte vor. Dies berichtete die Nachrichtenagentur „Reuters“.

Nach Angaben des United States Geological Survey (USGS) ereignete sich das Beben in einer Tiefe von 12,6 Kilometern. Das Epizentrum lag in einem dünn besiedelten Gebiet, etwa 200 Kilometer von der Hauptstadt Panama-Stadt entfernt. Nach dem Hauptbeben kam es zu weiteren tektonischen Aktivitäten, wobei über 40 Nachbeben im Land registriert wurden.

Die starken Erschütterungen waren auch in Panama-Stadt deutlich spürbar. Als Sicherheitsmaßnahme wurden Mitarbeiter aus Bürogebäuden evakuiert. Da Tausende Menschen gleichzeitig auf die Straßen strömten, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Stadt.

Zudem wurde der Flugbetrieb am internationalen Flughafen Tocumen vorübergehend eingestellt. Nach einer Stabilisierung der Lage wurde der Flugverkehr wieder aufgenommen. Der für die Wirtschaft des Landes bedeutende Panamakanal sowie die Kupfermine Cobre Panama setzten ihren Betrieb nach dem Beben planmäßig fort.

Präsident besuchte betroffene Stadt

Panamas Präsident Raul Mulino besuchte die vom Erdbeben betroffene Stadt Penonomé. In diesem Gebiet stürzten einige Gebäude ein, auch eine Kirche wurde beschädigt. Die Auswirkungen des Bebens waren zudem an den Küsten der Stadt Chitré und der Provinz Los Santos im Süden des Landes zu spüren.

Nestor Luke, Direktor des Geologischen Instituts von Panama, erklärte, dass das Beben durch die Entladung von Spannungen im Asuero-Sona-Verwerfungssystem verursacht wurde. Er betonte, dass die durch das Beben ausgelösten Erschütterungen in allen Regionen des Landes wahrgenommen wurden.

In Panama-Stadt dauerte das Beben etwa 40 Sekunden an. Während dieser Zeit spürten die Menschen in den Gebäuden starke Vibrationen, und viele versuchten, sich an sichere Orte zu begeben.

Sabina Rios, die sich während des Bebens im sechsten Stock eines alten Gebäudes befand, sagte, die Erschütterungen seien sehr stark gewesen und hätten lange angehalten.

„Das Beben war stark zu spüren und dauerte lange an. Es war das längste Beben, das ich in den letzten Jahren erlebt habe“, sagte sie.

Der 48-jährige Techniker Victor Pinson berichtete, dass er während des Bebens beobachtete, wie Fensterputzer an Hochhäusern aufgrund der starken Erschütterungen hin und her schwankten.

„Es ist ein Wunder, dass sie nicht ums Leben gekommen sind“, sagte er.

Wirtschaftliche Schäden und Stromausfälle

Ersten Schätzungen des USGS zufolge könnten die durch das Erdbeben verursachten wirtschaftlichen Schäden zwischen 1 und 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts von Panama liegen. Dieser Wert deutet darauf hin, dass die Naturkatastrophe erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes haben könnte.

Auch das Unternehmen Naturgy, das für die Stromversorgung im Land zuständig ist, informierte über die Lage nach dem Beben. Das Unternehmen teilte mit, dass es in sechs Provinzen Panamas zu Stromausfällen gekommen sei.

Es wird darauf hingewiesen, dass solch schwere Erdbeben in Panama selten vorkommen. Dennoch wird der Vorbereitung auf Notfälle im Land besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Zu diesem Zweck ist für den 12. Oktober eine landesweite Übung zur Evakuierung der Bevölkerung bei Notfällen geplant.