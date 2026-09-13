Über 60 Erdbeben an einem Tag registriert: Serie von Erschütterungen in Südkalifornien

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Über 60 Erdbeben an einem Tag registriert: Serie von Erschütterungen in Südkalifornien

Der bevölkerungsreichste Bundesstaat der USA — Kalifornien erlebt unerwartete seismische Aktivitäten, die sowohl die Bevölkerung als auch Experten in Alarmbereitschaft versetzen. Seismologenzufolge, auf die sich ein Bericht der New York Post stützt, wurden innerhalb von nur 24 Stunden im Süden des Bundesstaates mehr als 60 aufeinanderfolgende Erdbeben verzeichnet. Obwohl die meisten dieser Erschütterungen schwach waren, schüren ihre Häufung in kurzer Zeit und ihre Lage in der Nähe von Großstädten wie Los Angeles und San Francisco die seismischen Sorgen. Angesichts der aktiven geologischen Verwerfungen in der Region stellt sich die Frage, ob diese Beben Vorboten einer größeren Katastrophe oder ein gewöhnliches Naturphänomen sind. Welche Gebiete waren betroffen, wie hoch war die maximale Magnitude und welche Sicherheitsinformationen gibt es für die Bevölkerung?

Hauptcluster um Los Angeles: Details zur 60er-Serie

Umfang und Merkmale der von seismischen Stationen registrierten Erschütterungen:

  • Über 60 Ereignisse an einem Tag: In ganz Südkalifornien wurden innerhalb eines Tages insgesamt mehr als 60 Erdbeben unterschiedlicher Stärke registriert;

  • Magnitudenstärke: Expertengeben an, dass die Mehrheit der Beben eine Magnitude von unter 2,0 aufwies und hauptsächlich durch empfindliche Spezialgeräte erfasst wurde;

  • Epizentrum Los Angeles: Es wird berichtet, dass sich der Großteil dieser unterirdischen Erschütterungen (das Cluster) genau um die Metropole Los Angeles konzentrierte.

Santa Catalina und San Francisco: Spürbare Beben der Stärke 3,4

Neben den schwachen Erschütterungen gab es auch Beben, die von der Bevölkerung deutlich wahrgenommen wurden:

  • Aufregung auf Santa Catalina: Wie der Fernsehsender KTLA berichtete, wurde am frühen Samstagmorgen Ortszeit ein Beben der Stärke 3,4 in der Region der Insel Santa Catalina wahrgenommen;

  • Erschütterung in der San Francisco Bay: Laut Informationen der New York Post erschütterte in der Nacht zum Samstag ein weiteres Beben der Stärke 3,4 die Region der San Francisco Bay;

  • Schäden und Sicherheit: Obwohl diese Beben der Stärke 3,4 von Menschen gespürt wurden, liegen bisher keine Berichte über ernsthafte Schäden oder Verletzte vor.

Pazifischer Feuerring: Was beobachten Seismologen?

Warum sind die unterirdischen Bewegungen in Kalifornien für die globale Seismologie so wichtig?

  • Der San-Andreas-Graben-Faktor: Kalifornien liegt in der Zone des San-Andreas-Grabens, einer der gefährlichsten tektonischen Strukturen der Welt, wo es regelmäßig zu Plattenverschiebungen kommt;

  • Entladung von unterirdischem Druck: Wissenschaftler merken an, dass eine Vielzahl kleinerer Beben oft dazu beiträgt, den zwischen den tektonischen Platten angestauten enormen Druck schrittweise und sicher abzubauen;

  • Ständige Überwachung: Der United States Geological Survey (USGS) und lokale Seismologen überwachen diese Bebenkette rund um die Uhr, um das Risiko größerer Erschütterungen kontinuierlich neu zu bewerten.

Diese zahlreichen Erschütterungen um Los Angeles und San Francisco innerhalb eines Tages haben erneut daran erinnert, dass die Kräfte der Natur wach sind und die Bevölkerung Kaliforniens stets auf seismische Sicherheitsmaßnahmen vorbereitet sein muss.

Glauben Sie, dass das Auftreten von über 60 kleinen Erdbeben an einem Tag ein Anzeichen für den Abbau gefährlichen unterirdischen Drucks ist oder könnte es ein Signal für eine bevorstehende Naturkatastrophe sein? Was denken Sie über die seismischen Sicherheitsmaßnahmen in der Region? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des ungewöhnlichen Naturphänomens in Kalifornien mit Ihren Freunden und Bekannten!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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