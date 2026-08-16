Erdbeben der Stärke 7,7 in Indonesien: Dutzende Tote (Video)

In Indonesien, einem Staat in Südostasien, hat sich erneut eine verheerende Naturkatastrophe ereignet. In der Nacht zum 15. August wurde die Region der Insel Flores von einem Erdbeben der Stärke 7,7 erschüttert.

Nach den Erdstößen wurde in drei Provinzen umgehend Tsunamigefahr ausgerufen.

47 Todesopfer und Menschen unter den Trümmern

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Angaben der Nationalen Agentur für Katastrophenschutz (BNPB) berichtete, verursachte das Erdbeben massive Schäden:

Die Zahl der Todesopfer steigt: Nach den jüngsten offiziellen Angaben ist die Zahl der Toten auf mindestens 47 gestiegen; zunächst war von 38 Todesopfern berichtet worden.

Evakuierung und Rettung: Aus dem Katastrophengebiet wurden rund 2.000 Einwohner in Sicherheit gebracht;

Menschen in Gebäuden eingeschlossen: Infolge des Erdbebens sind zahlreiche Menschen in zerstörten Gebäuden eingeschlossen;

Verluste im Hafen von Maumere: In der Nähe der Hafenstadt Maumere wurden 20 Tote, sechs Verletzte und zwei unter den Trümmern eingeschlossene Menschen festgestellt.

Infrastrukturschäden und Nachbeben bis zur Stärke 6,2

Laut der Jakarta Globe erfassten die Erdstöße ein riesiges Gebiet:

Zerstörte Objekte: Zahlreiche Wohnhäuser, Schulen, Behörden und Krankenhäuser wurden schwer beschädigt oder stürzten ein;

Blockierte Straßen: Erdrutsche in Bergregionen führten dazu, dass der Verkehr auf mehreren wichtigen Fernstraßen zum Erliegen kam;

Starke Nachbeben: Nach dem Hauptbeben wurden in der Region mehrere Nachbeben mit einer Stärke von bis zu 6,2 verzeichnet. Selbst die Bewohner des abgelegenen Nordkurilsk spürten Wellen mit einer Stärke von bis zu 5.

Derzeit dauern die Such- und Rettungsarbeiten in der Region an. Das Ausmaß der Schäden wird ermittelt und Menschen werden in sichere Gebiete gebracht.

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