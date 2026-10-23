In Tadschikistan kommen Zauberer, Wahrsager und ihre Kunden auf eine „schwarze Liste“

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In Tadschikistan kommen Zauberer, Wahrsager und ihre Kunden auf eine „schwarze Liste“

In Tadschikistan wurde ein umfassender Kampf gegen Aberglauben in der Bevölkerung sowie gegen Betrug und Täuschung durch Zauberei und Wahrsagerei angekündigt.

Nach offiziellen Angaben des Innenministeriums (MVD) des Landes werden nun Personen, die solche illegalen und betrügerischen Aktivitäten ausüben, sowie diejenigen, die ihre Dienste in Anspruch nehmen, in eine einheitliche spezielle Datenbank (Liste) aufgenommen.

Wer kommt auf die spezielle „schwarze Liste“?

In der Mitteilung des Ministeriums wird betont, dass der Kreis der unter Beobachtung stehenden Personen sehr weit gefasst ist:

  • Wahrsager und Zauberer: Personen, die durch Zauberei, Wahrsagerei und die Täuschung der Bevölkerung materielle Vorteile erlangen;

  • Falsche Geistliche: Einzelpersonen, die sich als falsche religiöse Gelehrte oder „Mullahs“ ausgeben und illegale religiöse Dienstleistungen erbringen;

  • Personen im Zusammenhang mit Unmoral und Drogenkonsum: Personen, die der Prostitution nachgehen, deren Kunden sowie Konsumenten von Betäubungsmitteln;

  • Kunden und Angehörige: Am wichtigsten ist, dass auch Bürger, die die Dienste solcher Personen in Anspruch genommen haben, überprüft und in die Liste aufgenommen werden.

Ständige Überwachung und Informationsweitergabe an Organisationen

Die registrierten Personen unterliegen der ständigen Kontrolle durch die Strafverfolgungsbehörden:

  • Datenaustausch: Auf offizielle Anfrage der zuständigen staatlichen und Strafverfolgungsbehörden werden die Daten dieser Personen direkt aus der Datenbank übermittelt;

  • Gefahr für den persönlichen Ruf: Dies kann erhebliche Auswirkungen auf die zukünftige berufliche Tätigkeit und den sozialen Status dieser Personen haben.

„Beschmutzen Sie Ihren Namen nicht vor Ihren Kindern“: Appell des Innenministeriums an die Bürger

Das tadschikische Innenministerium rief alle Bürger zur Wachsamkeit auf und dazu, sich von solchen Personen fernzuhalten:

  • „Das Ministerium fordert die Bürger auf, sich von Personen dieser Kategorie fernzuhalten. Auf diese Weise sollten sie vermeiden, unwissentlich auf eine spezielle Liste zu geraten und ihren Namen vor ihren Kindern und der Gesellschaft zu beschmutzen“, heißt es in der offiziellen Erklärung des Ministeriums.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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