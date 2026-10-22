In Tadschikistan werden Wahrsager und Zauberer unter besondere Aufsicht gestellt

In Tadschikistan wird die Kontrolle gegen Aktivitäten im Zusammenhang mit Wahrsagerei, Zauberei, Aberglauben und dem Betrug an Bürgern verschärft. Das Innenministerium des Landes gab bekannt, dass geplant ist, Personen, die in solche Aktivitäten verwickelt sind, in eine spezielle Datenbank aufzunehmen.

Laut einer Erklärung des Ministeriums vom 21. Oktober werden Personen verschiedener Kategorien in die Liste aufgenommen. Darunter befinden sich Wahrsager, Praktizierende der Zauberei sowie einige Personen, die sich als religiöse Gelehrte ausgeben.

Wer wird in die spezielle Liste aufgenommen?

Nach Angaben des Innenministeriums beschränkt sich die Datenbank nicht nur auf Wahrsager und Zauberer. Sie kann auch Personen umfassen, die an Prostitution beteiligt sind, deren Kunden und Angehörige sowie Drogenkonsumenten.

Es wird darauf hingewiesen, dass die in die Liste aufgenommenen Personen unter der Aufsicht der zuständigen Behörden stehen werden. Bei Bedarf werden Informationen über sie auf Anfrage der befugten Stellen zur Verfügung gestellt.

Das Ministerium wandte sich an die Bürger

Das tadschikische Innenministerium forderte die Bevölkerung auf, sich vor Personen in Acht zu nehmen, die Bürger betrügen und abergläubische Aktivitäten ausüben.

In der Erklärung des Ministeriums wurde betont, dass es für die Bürger selbst und ihre Familien wichtig sei, sich von solchen Personen fernzuhalten.

Diese Maßnahmen zielen darauf ab, Aberglauben, Betrug und Aktivitäten, die als schädlich für die Gesellschaft eingestuft werden, im Land zu verhindern.