Angeblicher Hexnereignis

In sozialen Netzwerken hat sich ein Video verbreitet, in dem behauptet wird, eine Frau sei verhext worden. Es zeigt, wie in einem alten Foto Nadeln durch die Augen-, Nasen- und Halsbereiche der Frau gesteckt wurden.

In den folgenden Aufnahmen ist zu sehen, dass an genau diesen Stellen Verletzungen bei der Frau aufgetreten sind. Diese Situation sorgt unter Nutzern sozialer Medien für verschiedene Spekulationen.

Einige Beobachter brachten die Situation auf dem Foto mit Hexerei in Verbindung. In den Kommentaren wurden die Handlungen der Person, die dies getan hat, verurteilt. Viele schrieben, dass solches Böse auf den Verursacher zurückfallen wird.

Die wahre Ursache des Vorfalls und wie wahrheitsgemäß die Situationen im Video sind, bleiben unbekannt.