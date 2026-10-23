In Russland verbreiten sich Berichte, wonach einige Frauen versuchen, Männer zu heiraten, die in den Militärdienst ziehen, um im Falle ihres Todes die staatliche Entschädigung zu kassieren. In der Öffentlichkeit werden diese Frauen als „Schwarze Witwen“ bezeichnet. Ihr Ziel soll es sein, durch die Eheschließung Anspruch auf die Militärzahlungen zu erlangen.

Informationen zufolge kann die Entschädigung für die Familie eines gefallenen Soldaten bis zu 5 Millionen Rubel (ca. 64.000 Dollar) betragen. In einigen Fällen übersteigt die Summe sogar 8 Millionen Rubel. Dies hat die Diskussionen über dubiose Ehen im Zusammenhang mit diesen Geldern verschärft.

Die 37-jährige Marija aus St. Petersburg berichtet, dass ihr Vater an der Front in der Ukraine gefallen ist. Sie wusste jedoch weder, dass ihr Vater in den Krieg gezogen war, noch dass er eine 22 Jahre jüngere Frau geheiratet hatte. Marija betont, dass die neue Ehefrau ihres Vaters ihn nur zwei Tage nach der Hochzeit in den Krieg geschickt habe. Nach seinem Tod soll die Frau die Entschädigung erhalten haben.

Das Thema wurde nach einem in sozialen Netzwerken verbreiteten Auftritt der Immobilienmaklerin Marina Orlowa noch intensiver diskutiert. Sie sprach davon, Männer, die an der „militärischen Spezialoperation“ teilnehmen, für 8 Millionen Rubel zu heiraten, um sich anschließend eine günstige Wohnung zu kaufen. Ihre Aussagen lösten unter Internetnutzern scharfe Kritik aus.

Später wurde berichtet, dass Orlowa für diese Äußerungen zur Verantwortung gezogen wurde, eine Bewährungsstrafe erhielt und sich öffentlich entschuldigte.

Auch in der Region Primorje wurden Informationen über ähnliche Fälle bekannt. Dabei wurde die mutmaßliche Beteiligung eines Militärangehörigen, eines Sergeanten und eines Militärbuchhalters erwähnt. Es gibt jedoch keine gesicherten Informationen darüber, ob alle Vorwürfe in diesen Fällen vor Gericht bewiesen wurden.

Solche Vorfälle rücken die Frage der Kontrolle über die familiären Beziehungen von Militärangehörigen und die an sie ausgezahlten Entschädigungen in den Fokus. Gleichzeitig muss jeder Vorwurf im Rahmen von Ermittlungen und Gerichtsverfahren auf der Grundlage von Beweisen bewertet werden.