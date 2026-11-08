Der polnische Außenminister Radek Sikorski hat scharfe und aufsehenerregende Vorwürfe gegen den US-Milliardär Elon Musk und dessen soziales Netzwerk „X“ (ehemals Twitter) erhoben. In einem Auftritt auf dem Portal „Sprawdzamto.pl“ behauptete der polnische Chefdiplomat, dass die Plattform mit Unterstützung russischer Finanzmittel erworben wurde.

Gleichzeitig betonte der Minister, dass die Qualität des sozialen Netzwerks deutlich abgenommen habe, und erklärte offen, warum er sein Konto bisher nicht gelöscht hat.

„Qualitätskontrolle abgeschafft, Bots vermehrt“: Sikorskis Kritik

Der polnische Außenminister erklärte, dass sich das Umfeld im Netzwerk unter der Führung von Musk zum Negativen verändert habe:

Die Behauptung über „russisches Geld“: Sikorski betonte, dass sich das Umfeld innerhalb des Netzwerks nach dem Kauf der Plattform durch Elon Musk „mit Hilfe russischer Gelder“ drastisch verschlechtert habe;

Zunahme von Hass und Spam: Der Minister wies besonders darauf hin, dass die früher vorhandene Qualitätskontrolle praktisch verschwunden sei und die Anzahl der Bot-Armeen sowie hasserfüllter Kommentare (Hate Speech) massiv zugenommen habe;

Der Traum von einer europäischen Alternative: Sikorski räumte ein, dass er von der Schaffung eines unabhängigen europäischen sozialen Netzwerks träume, in dem politische und öffentliche Debatten auf der Grundlage zivilisierter, kultureller Regeln geführt werden.

„Ich kann es nicht verlassen“: 1,2 Millionen Abonnenten und das internationale Image

Trotz der Kritik erklärte Sikorski, er sei „gezwungen“, das Netzwerk weiterhin zu nutzen:

Großes Publikum und Übersetzung: Er hat über 1,2 Millionen Follower auf seiner „X“-Seite, und dank der automatischen Übersetzung wird er von der ganzen Welt verfolgt;

Diplomatisches Werkzeug: Nach Ansicht des Ministers bleibt diese Plattform heute das einflussreichste Informationsmedium, um Fragen zu beantworten, die geopolitische Position des offiziellen Warschaus zu erläutern und das Image Polens auf der internationalen Bühne zu gestalten.

Der wahre Ursprung des Konflikts: Die Ukraine-Frage

Zur Information: Die offene Auseinandersetzung zwischen Musk und dem polnischen Chefdiplomaten hatte sich zuvor nach einem provokanten Beitrag des Milliardärs zur Ukraine verschärft.

Damals schrieb Musk, dass die von US-Steuerzahlern für Kiew bereitgestellten Gelder auf verschiedenen Wegen „gewaschen“ würden und in politische Kampagnen in Amerika zurückflössen; Sikorski widersprach dieser Aussage scharf und warf dem Milliardär Voreingenommenheit vor.