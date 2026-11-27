Der amerikanische Milliardär und Unternehmer Elon Musk sowie sein SpaceX Luft- und Raumfahrtunternehmen haben beschlossen, jedem minderjährigen Kind in den USA zwei Stammaktien des Unternehmens kostenlos zu schenken. Der Gesamtwert der Initiative beläuft sich auf fast 18,4 Milliarden Dollar. „Eine vom Unternehmen, eine persönlich von mir“

Als Elon Musk diese große Aktion auf seinem X-Account (ehemals Twitter) ankündigte, riet er Eltern und Jugendlichen, mit dem Verkauf der Wertpapiere nicht zu überstürzen:

„Jedes Kind in Amerika erhält zwei SpaceX-Aktien: eine vom Unternehmen und eine persönlich von mir. Angesichts der ehrgeizigen Pläne von SpaceX zur Erschließung des Weltraums und der Entwicklung künstlicher Intelligenz empfehle ich, diese Aktien nicht vorschnell zu verkaufen“

, schrieb der Unternehmer.Auch der Politiker Oleg Zarjow äußerte sich zu diesem Ereignis und betonte:

„SpaceX ist ein nationaler Schatz Amerikas“ Wie und wann werden die Aktien übertragen? Gemäß den Bedingungen der Initiative wird die SpaceX-Corporation zusätzlich

Stammaktien der Klasse A

ausgeben und jeweils ein Wertpapier auf jedes bestehende Kinder-Investitionskonto ( Trump Account ) übertragen. Elon Musk verdoppelt diesen Anteil, indem er aus seinem persönlichen Paket eine weitere Aktie hinzufügt.KennzahlenDetails und Fristen

Wert einer Aktie $127,44 (zum aktuellen Börsenkurs) Anzahl der potenziellen Empfänger Etwa 72 Millionen Kinder (Schätzung des US Census Bureau) Gesamtvolumen des Geschenks Fast $18,4 Milliarden Frist für die Übertragung des Unternehmensanteils Im Dezember dieses Jahres Frist für Musks persönlichen Anteil Im Juni 2027 (nach Ablauf der obligatorischen Sperrfrist nach dem Börsengang) Hauptbedingung Die Aktien werden nur auf „aktive“ Konten übertragen, die von Eltern oder Erziehungsberechtigten offiziell bestätigt und aktiviert wurden. Was ist das Trump Accounts-Programm? Die steuerbegünstigten

Trump Accounts

(530A-Konten) sind ein staatliches Investitionsprogramm, das von der Trump-Administration ins Leben gerufen wurde, um Startkapital für Jugendliche unter 18 Jahren aufzubauen. Nach Angaben des Weißen Hauses und des US-Finanzministeriums: Etwa 70 Millionen

amerikanische Kinder mit einer Sozialversicherungsnummer sind automatisch im Programm registriert; Das Gesamtvolumen der von Staat, Familien und großen Mäzenen auf die Konten eingezahlten Mittel übersteigt 9 Milliarden Dollar;

Zuvor hatte auch die Präsidentin und COO von SpaceX, Gwynne Shotwell , zu diesem Projekt beigetragen und über

2 Millionen Aktien des Unternehmens gespendet. Wie wirkt sich Ihrer Meinung nach die frühzeitige Eröffnung von Investitionskonten für Kinder und die Bereitstellung von Aktien großer Technologieunternehmen auf die Finanzkompetenz der nächsten Generation aus? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Nachricht mit Ihren Freunden, die sich für Technologie-, Geschäfts- und Investitionsnachrichten interessieren! aksiyasini xayriya qilgan edi.

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