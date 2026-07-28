Starlink-Router erhalten Ausnahmegenehmigung für US-Import

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Starlink-Router erhalten Ausnahmegenehmigung für US-Import

SpaceX, das Unternehmen von Elon Musk, hat es geschafft, neue Beschränkungen für den Import von Netzausrüstung in die USA zu umgehen. Laut Ixbt.com hat sich das Unternehmen eine Sonderausnahme gesichert, die es ermöglicht, die Produktion und Lieferung von Starlink-Routern außerhalb des Landes fortzusetzen. Dies berichtet Ixbt.com und teilt mit.

Die US-Kommunikationsbehörde FCC hat Starlink eine befristete Genehmigung zur Verwendung importierter Wi-Fi-Router bis zum 1. Februar 2028 erteilt. Diese Ausnahme wurde für den maximal möglichen Zeitraum gewährt und gilt derzeit für Ausrüstung, die in Vietnam hergestellt wird.

Ausnahme vor dem Hintergrund von Sicherheitsmaßnahmen und neuen Restriktionen

Das Importverbot der US-Regierung für bestimmte Router wurde aufgrund von Cybersicherheitsbedenken eingeführt. Dieses Verbot betrifft in erster Linie neue Modelle und erlaubt es, die derzeit gefertigten Starlink Router 3 und Router Mini weiterhin im Ausland zu produzieren.

Bei der zukünftigen Entwicklung neuer Router müssen Unternehmen die Produktion jedoch direkt in den USA starten oder eine gesonderte Genehmigung der Regulierungsbehörde einholen. Im April dieses Jahres erließ die FCC eine wegweisende Entscheidung zum Verbot des Imports aller im Ausland hergestellten neuen Consumer-Router.

Zukunftspläne und Produktionskapazitäten von SpaceX

Der Antrag auf diese Ausnahme könnte darauf hindeuten, dass SpaceX Ausrüstung der nächsten Generation von Starlink vorbereitet. Derzeit arbeitet das Unternehmen aktiv an einer neuen kompakten V5-Antenne sowie weiteren Geräten und baut die Produktion von Satellitendeminals aus.

Berichten zufolge verfügt SpaceX über eine große Fabrik in Texas mit einer Produktionskapazität von über 20.000 Starlink-Antennen pro Woche. Dennoch werden einige Teile der Netzausrüstung weiterhin in asiatischen Ländern, darunter Vietnam, hergestellt.

Die Aussicht auf eine vollständige Verlagerung der Produktion in die USA könnte in Zukunft zu höheren Kosten und folglich zu höheren Gerätepreisen für die Nutzer führen. Vorerst bietet die erteilte Übergangsgenehmigung dem Unternehmen die Möglichkeit, die Produktion schrittweise an die neuen Bedingungen anzupassen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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