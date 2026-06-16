Die reichsten Menschen der Welt verzeichnen Rekordzuwachs an einem Tag

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Die reichsten Menschen der Welt verzeichnen Rekordzuwachs an einem Tag

Am 15. Juni hatte das Wachstum an den globalen Märkten einen erheblichen Einfluss auf das Vermögen der reichsten Menschen der Welt. Laut Bloomberg stiegen die Gesamtvermögen der 500 reichsten Personen an einem Tag um 336 Milliarden Dollar.

Dieser Wert wird als der größte tägliche Zuwachs in der Geschichte der Beobachtungen gewertet. Infolgedessen erreichte ihr Gesamtvermögen 13,3 Billionen Dollar.

Elon Musk kletterte in der Liste weiter auf und steigerte sein Vermögen Berichten zufolge auf 1,27 Billionen Dollar.

Die positive Marktstimmung wurde durch eine Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran über die Straße von Hormus sowie eine hohe Nachfrage nach SpaceX-Aktien begünstigt.

BloombergElon MuskUSAIranSpaceX
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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