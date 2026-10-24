Mutter stirbt bei Rettungsversuch ihrer beiden Söhne aus einer Meeresströmung

Auf den Bahamas ist eine 36-jährige Britin auf tragische Weise ums Leben gekommen, als sie versuchte, ihre beiden Kinder aus einer starken Meeresströmung zu retten. Dies berichtete die Daily Mail .

Berichten zufolge befand sich die Familie im Süden der Insel Bimini im Wasser, als eine starke Strömung die beiden Söhne der Frau erfasste. Leanne Gregory sprang ins Wasser, um ihre Kinder zu retten, geriet dabei jedoch selbst in lebensgefährliche Not.

Nach Angaben der Polizei der Bahamas ging am 20. Oktober kurz nach 10:00 Uhr bei der Polizeistation in Alice Town auf Bimini die Meldung ein, dass eine bewusstlose Frau an einer Fähranlegestelle gefunden wurde. Als die Beamten eintrafen, war die Frau bereits in eine örtliche Klinik gebracht worden. Die Ärzte unternahmen alle notwendigen Anstrengungen, um ihr Leben zu retten, konnten sie jedoch nicht mehr wiederbeleben.

Leannes beide Söhne wurden von Rettungskräften aus dem Wasser geholt. Ihr 36-jähriger Ehemann Nathan Gregory versuchte ebenfalls, seine Frau zu retten. Obwohl er versuchte, sie wiederzubeleben, blieben diese Bemühungen erfolglos.

Der Bootskapitän Lindy Stuart, der zum Zeitpunkt des Vorfalls vor Ort war, erklärte, dass die Besatzung die beiden Kinder und ihre Mutter im Wasser bemerkt habe. Umstehende konnten die Kinder retten, doch aufgrund der starken Strömung gestaltete sich die Rettung der Frau als äußerst schwierig. Die Bootsbesatzung versuchte ebenfalls, sie zu reanimieren, konnte ihr Leben jedoch nicht retten.

Ein Zeuge des Vorfalls betonte, dass Leanne ihr eigenes Leben riskierte, um ihre Kinder zu retten, und bezeichnete sie als Heldin. Seinen Angaben zufolge konnten die Kinder gut schwimmen, doch die starke Meeresströmung machte die Situation in einem Moment lebensgefährlich.

Derzeit wird eine gerichtsmedizinische Untersuchung erwartet, um die genaue Todesursache der Frau zu klären. Die Polizei der Bahamas hat Ermittlungen eingeleitet. Nach vorläufigen Erkenntnissen gibt es keine Anzeichen für ein Fremdverschulden.

Großbritannien Das Außenministerium sprach den Angehörigen der Verstorbenen sein Beileid aus und teilte mit, dass es in Kontakt mit den örtlichen Behörden stehe und die Familie unterstütze.