Wunder im Ozean: 5 Personen nach fast 3 Monaten und 5500 km Drift gefunden

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Wunder im Ozean: 5 Personen nach fast 3 Monaten und 5500 km Drift gefunden

In den unendlichen Weiten des Pazifischen Ozeans wurde ein beispielloses Beispiel für menschlichen Willen und Ausdauer verzeichnet. Laut der britischen Zeitung Daily Mail wurden fünf Passagiere eines Bootes, die fast drei Monate lang in der Ungewissheit des offenen Ozeans trieben, wie durch ein Wunder lebend gefunden.

Das Boot, das Ende Juli von den Küsten Mikronesiens aufgebrochen war und aufgrund eines schweren Sturms vom Kurs abgekommen war, wurde nach fast 90 Tagen in der Nähe einer abgelegenen Insel entdeckt, ganze 5.500 Kilometer von seinem Ausgangspunkt entfernt.

Wie wurde aus einer einstündigen Reise eine Gefangenschaft im Ozean?

Der Ablauf der Ereignisse begann mit einer Reise zu einer benachbarten Insel, die einfach und sicher erschien:

  • Ziel und Route: In den letzten Tagen des Juli machte sich eine Gruppe von 9 Personen in einem kleinen Boot von der Insel Murilo in Mikronesien auf den Weg zur benachbarten Insel Ruo. Diese Strecke sollte auf dem Wasserweg nur etwa eine Stunde dauern;

  • Unerwarteter Sturm: Auf offenem Wasser geriet das Boot in einen schweren Sturm, verlor die Kontrolle und die Wellen trieben es in die Tiefen des offenen Ozeans;

  • Ergebnislose Suche: Obwohl lokale Rettungskräfte mehrere Wochen lang bis zum 9. August groß angelegte Suchaktionen durchführten, konnten sie in der Weite des Ozeans keine Spur des Bootes finden, und die Suche wurde eingestellt.

Rettung in Kiribati: Das Geheimnis der Kinder und der anderen vier

Am 1. November entdeckten Bewohner der Fanning-Insel, die zum Staat Kiribati gehört, ein in Küstennähe treibendes Boot und eilten zur Hilfe:

  • Gerettete und Erste Hilfe: Insgesamt 5 Personen, darunter zwei kleine Kinder, wurden lebend im Boot gefunden. Ein örtlicher Pastor nahm sie in seiner Unterkunft auf und leistete grundlegende Nahrungsmittel- und medizinische Hilfe;

  • Evakuierung und Behandlung: Ein lokaler Parlamentsabgeordneter aus Kiribati empfahl, diese Personen so schnell wie möglich für eine vollständige Untersuchung und medizinische Behandlung in das nächstgelegene größere Gebiet, Kiritimati, zu bringen;

  • Schicksal von vier Passagieren unbekannt: Von den insgesamt 9 Personen, die die Reise antraten, befinden sich 4 derzeit nicht auf dem Boot. Ob sie unterwegs ums Leben kamen oder ins Wasser gefallen sind – dazu wurden keine offiziellen Informationen gegeben;

  • Stille und Privatsphäre: Die Überlebenden weigern sich derzeit, Details darüber preiszugeben, wie sie fast 90 Tage lang ohne Nahrung und Wasser auf dem offenen Ozean überlebt haben, und bitten darum, ihre Privatsphäre zu respektieren.

Der mikronesische Politiker Alexander Narruhn drückte den Rettern und der lokalen Bevölkerung seinen Dank aus, sagte, dass sie für die vermissten Passagiere beten, und bat das Staatsoberhaupt, Verhandlungen zur schnellstmöglichen Rückführung seiner Bürger in die Heimat aufzunehmen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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