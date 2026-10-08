Collage: oxu.az

Großbritannien Die königliche Familie und die medizinische Gemeinschaft des Landes sind schockiert über die Nachricht von einem schrecklichen Verbrechen. Die bekannte Ärztin Hannah Terry, die für die britischen Monarchen tätig war, wurde leblos in ihrem Haus am Rande der berühmten königlichen Residenz Sandringham aufgefunden.

Laut der renommierten britischen The Sun Zeitung wurde umgehend ein Strafverfahren eingeleitet und der Ehemann des Opfers als Hauptverdächtiger festgenommen.

Schreckliche Details: Wie kam es zum Mord?

Erste Erkenntnisse der Strafverfolgungsbehörden und der Gerichtsmedizin zeigen Folgendes:

Auffinden der Leiche: Die Leiche der 45-jährigen Dr. Hannah Terry wurde am 4. Oktober in ihrem Wohnhaus gefunden;

Todesursache: Die Untersuchung der Experten ergab, dass der Tod der Frau durch einen schweren Schlag mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf verursacht wurde;

Festnahme des Ehemanns: Der Ehemann der Verstorbenen, Mark Kane, wird dieses brutalen Mordes beschuldigt und wurde von der Polizei umgehend festgenommen.

Enge Verbindung zum Königshaus und Reaktion der Monarchen

Dr. Terry Großbritannienwar eine der angesehensten Expertinnen in den höchsten Kreisen des Landes:

Verantwortung in Sandringham: Sie war die primäre medizinische Ansprechpartnerin, die die Gesundheit der königlichen Familie überwachte und behandelte, wenn diese sich in der Residenz Sandringham in der Grafschaft Norfolk aufhielt;

Eilmeldung an Charles III. und die Königin: Quellen der Zeitung zufolge wurden König Charles III. und Königin Camilla offiziell über die Tragödie informiert. Das Königspaar ist tief bestürzt über den Tod der Ärztin, die ihnen viele Jahre treu gedient hat.

Derzeit setzt die britische Polizei die Ermittlungen fort, um die wahren Motive des Verbrechens und alle Details des Tattages vollständig zu rekonstruieren. Die Aufmerksamkeit des ganzen Landes richtet sich auf das Gerichtsverfahren in diesem aufsehenerregenden Kriminalfall.