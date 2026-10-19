Droht Manchester City der Abstieg in die Championship? Daily Mail enthüllt Details

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Droht Manchester City der Abstieg in die Championship? Daily Mail enthüllt Details

Die wohl brisanteste und am längsten andauernde Finanzuntersuchung in der Geschichte des englischen Fußballs nähert sich einer entscheidenden Phase. Laut der renommierten britischen Zeitung Daily Mail könnte dem Verein Manchester City , dem zahlreiche Verstöße gegen die Finanzregeln vorgeworfen werden, ein beispielloses Strafmaß drohen.

Nachdem eine unabhängige Kommission den Verein offiziell des Finanzbetrugs für schuldig befunden hatte, legten die „Citizens“ Berufung gegen das Urteil ein. Doch die Ereignisse könnten sich nun deutlich schneller überschlagen, als es dem Verein lieb ist.

Kein Warten auf die Berufung: Warum das Strafmaß früher verkündet werden könnte

Wie die Daily Mail in einem Analyseartikel berichtet, beabsichtigt die Führung der englischen Premier League (EPL), die Sanktionen gegen den Verein zu verhängen, ohne das endgültige Urteil der Berufungsinstanz abzuwarten:

  • Zeitdruck und Verzögerungsgefahr: Das Berufungsverfahren ist äußerst komplex, und es ist höchst unwahrscheinlich, dass ein endgültiges Ergebnis vor Ende Januar vorliegt;

  • Schicksal der Saison: Um künstliche Unsicherheiten in der Tabelle zu vermeiden, drängt die Ligaführung auf eine schnellere Umsetzung der Maßnahmen;

  • Mechanismus der harten Strafe: Als primäre Sanktionen gegen einen massiven Punktabzug sowie eine hohe Geldstrafe in Millionenhöhe.

Droht den „Citizens“ der Gang in die Championship?

Ein rekordverdächtiger Punktabzug könnte für den Verein zur absoluten Katastrophe werden:

  • Abstieg aus der ersten Liga: Ein derart hoher Punktabzug würde den automatischen Abstieg aus der Premier League und die Verbannung in die zweithöchste englische Spielklasse – die Championship – für mindestens eine Saison bedeuten;

  • Gefahr eines längeren Verbleibs: Sollten die Punkte auch für kommende Spielzeiten eingefroren oder abgezogen werden, könnte sich die Rückkehr von Manchester Cityin die Eliteklasse weiter verzögern, sodass sie nicht nur eine, sondern mehrere Saisons in der Championship feststecken könnten;

  • Szenario „League Two“ vom Tisch: Gleichzeitig stellt die Zeitung klar, dass die zuvor kursierenden Spekulationen über einen Zwangsabstieg in die vierte Liga, die League Two, nicht mehr zur Debatte stehen.

Sollten diese Sanktionen offiziell bestätigt werden, wäre dies ein schwerer Schlag für die Zukunft eines der größten Fußballvereine der Welt sowie für das Schicksal seiner Starspieler und des Trainerstabs.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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