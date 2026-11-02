Schrecklicher Flugzeugabsturz in Florida: Learjet 60 stürzt aus 8.000 Metern Höhe ab

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Schrecklicher Flugzeugabsturz in Florida: Learjet 60 stürzt aus 8.000 Metern Höhe ab

Im Palm Beach County im US-Bundesstaat Florida hat sich ein schrecklicher Flugzeugabsturz mit einem privaten Business-Jet ereignet. An Bord befanden sich neun Personen, als der Learjet 60 verunglückte und zu Boden stürzte.

US-Verkehrsminister Sean Duffy gab eine offizielle Erklärung ab, in der er bestätigte, dass alle 9 Personen an Bord ums Leben gekommen sind, und bezeichnete den Vorfall als „schreckliche Tragödie“.

Flugroute von Texas auf die Bahamas und der Absturz in den letzten Minuten

Nach Angaben der Federal Aviation Administration (FAA) und verschiedener Fernsehsender verlief der Flug wie folgt:

  • Flugroute: Das Flugzeug war vom Austin-Bergstrom International Airport in Texas gestartet und auf dem Weg zu den Bahamas;

  • 8.200 Meter Höhenverlust innerhalb einer Minute: Laut Daten des Flugverfolgungsdienstes ADS-B Exchange verlor das Flugzeug kurz vor dem Absturz innerhalb von nur einer Minute ganze 27.000 Fuß (etwa 8,2 Kilometer) an Höhe, bevor es vollständig von den Radarschirmen verschwand;

  • Aufprallpunkt und riesiger Krater: Wie das Büro des County-Sheriffs und der Fernsehsender WPBF berichteten, schlug das Flugzeug in der Gegend von Military Trail auf, wobei durch den Aufprall ein riesiger Krater entstand. Die New York Post berichtet, dass das Flugzeug in der Nähe eines Parks für Wohnmobile abgestürzt ist.

Untersuchungen am Unfallort haben begonnen

Zur Untersuchung der Einzelheiten des Vorfalls wurde eine Sonderkommission gebildet:

  • Elite-Ermittler wurden mobilisiert: Nach Angaben des US-Verkehrsministers treffen FAA-Experten am Unfallort ein, um das National Transportation Safety Board (NTSB) zu unterstützen;

  • Ursachen werden untersucht: Experten arbeiten daran, die Gründe für den rapiden Höhenverlust des Flugzeugs zu ermitteln – ob technische Defekte, ein Druckabfall oder Faktoren im Zusammenhang mit der Besatzung vorlagen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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