Die letzten Worte aus dem Cockpit des Flugzeugs, das in Florida 9 Menschenleben forderte (Video)

Am 1. November 2026 wurden schockierende Details über den verheerenden Flugzeugabsturz in Greenacres, Palm Beach County, Florida, USA, bekannt. Das Flugzeug war von Austin, Texas, zu den Bahamas unterwegs, als es zum Absturz kam, bei dem alle 9 Personen an Bord ums Leben kamen. Learjet 60 Es wurde eine dramatische Audioaufnahme der letzten Kommunikation zwischen den Piloten des privaten Business-Jets und der Flugsicherung veröffentlicht.

Die offiziellen Aufzeichnungen, die von Luftfahrtsicherheitsarchiven (LiveATC) und führenden Medien veröffentlicht wurden, enthüllen den Todeskampf der Besatzung in den letzten Sekunden, geprägt von Vereisung, schwerer Turbulenz und dem totalen Kontrollverlust.

Vom ruhigen Flug zur Tragödie: Die Chronik der Ereignisse in der Audioaufnahme

Das veröffentlichte Transkript und die Audioaufnahme zeigen den minutengenauen Ablauf des Absturzes wie folgt:

1. Vereisung und schlechtes Wetter: Zunächst meldete der Pilot, dass die Außentemperatur auf -47 Grad gefallen sei, moderate Turbulenzen herrschten und Teile des Flugzeugs vereisten. Er betonte, die Lage vorerst unter Kontrolle zu haben, und bat um Erlaubnis, auf eine sicherere Höhe zu steigen.

2. Der tödliche Sturzflug (Mayday): Innerhalb weniger Sekunden geriet die Situation außer Kontrolle. Die aufgeregte Stimme des Piloten war aus dem Cockpit zu hören: „Wir stürzen ab. Mayday, Mayday! Wir sinken mit 10.000 Fuß pro Minute, wir erklären den Notfall!“;

3. Der letzte Schrei und Gebete: Die Sinkgeschwindigkeit erreichte bis zu 20.000 – 22.000 Fuß pro Minute (etwa 6-7 Kilometer). Als der Pilot sah, dass der Boden näher kam, schrie er: „Wir werden auf den Boden aufschlagen! (We're gonna crash into the ground)“ Die letzten Worte in der Kommunikation waren: „Schau nach draußen, verdammt, unsere Zeit ist abgelaufen! (We're out of time)“ Im Hintergrund der Audioaufnahme ist deutlich zu hören, wie der Kopilot in den letzten Sekunden betet.

Vermutung eines technischen Defekts: Ist das hintere Leitwerk gebrochen?

Luftfahrtexperten äußern erste technische Vermutungen, warum das Flugzeug mit einer solch beispiellosen Geschwindigkeit senkrecht abgestürzt ist:

Vereisung und Materialbruch: Aufgrund des starken Sturms und der extremen Minustemperaturen könnte das horizontale Leitwerk am Heck des Flugzeugs vereist sein und unter dem enormen Druck gebrochen sein.

Unkontrollierter Absturz: Infolge dieses Bruchs verloren die Piloten vollständig die Kontrolle über das Höhenruder, woraufhin das Flugzeug in einen direkten Sturzflug überging.

Gewaltige Explosion und Krater: Das Flugzeug schlug mit enormer kinetischer Energie auf der Straße auf; durch die Wucht des Aufpralls entstand ein riesiger Krater und ein schwerer Brand brach aus.

Das US National Transportation Safety Board (NTSB) und die Federal Aviation Administration (FAA) haben diese Audioaufnahme nun als wichtiges Beweismittel aufgenommen und führen eine umfassende Untersuchung des Absturzes durch.