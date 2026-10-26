Mann in den USA überlebt, nachdem er mit Müll gepresst wurde

Im US-Bundesstaat Mississippi wurde ein Mann, der etwas aus einem Müllcontainer holen wollte, zusammen mit dem Abfall in ein Spezialfahrzeug geladen und geriet unter den Pressmechanismus. Trotz schwerer Verletzungen überlebte er. Dies berichtete Daily Mail .

Wie bekannt wurde, war ein Mann namens Craig Hill in einen Müllcontainer in der Nähe einer Tankstelle gestiegen. Bevor er herausklettern konnte, lud das Müllfahrzeug den Inhalt des Containers auf. Der Fahrer hörte die Hilferufe des Mannes nicht und aktivierte den Pressmechanismus.

Die am Unfallort eingetroffenen Feuerwehrleute leisteten dem Opfer Erste Hilfe und brachten ihn in das medizinische Zentrum der University of Mississippi in Jackson.

Die Verletzungen des Mannes waren schwerwiegend. Die Ärzte führten eine Operation durch und setzten Metallplatten sowie spezielle Stifte ein, um sein Becken zu stabilisieren.

Nachdem Craigs Schwester von dem Vorfall erfahren hatte, reiste sie aus Texas an, um ihrem Bruder zu helfen. Sie startete eine Online-Spendenaktion, um die Behandlungskosten zu decken.