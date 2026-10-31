Warum fliegen Gänse in einer V-Formation? Das Geheimnis dahinter

·130·Welt
Warum fliegen Gänse in einer V-Formation? Das Geheimnis dahinter

Haben Sie schon einmal Gänse gesehen, die in einer V-Formation am Himmel fliegen? Dieser Anblick ist nicht nur ästhetisch. Dahinter verbirgt sich ein faszinierender natürlicher Mechanismus, der es den Vögeln ermöglicht, lange Strecken mit weniger Kraftaufwand zurückzulegen.

Wenn eine Gans mit den Flügeln schlägt, entstehen an den Flügelspitzen Luftwirbel. Diese Wirbel erzeugen einen Aufwind hinter und seitlich des Vogels. Die nachfolgende Gans nutzt diesen Luftstrom, um sich mit weniger Energieaufwand in der Luft zu halten. Dadurch sparen die Vögel im Schwarm im Vergleich zum Einzelflug wertvolle Energie.

Dafür müssen sie sich jedoch präzise positionieren. Gerät ein Vogel in den ungünstigen Luftstrom direkt hinter dem Vordermann, verbraucht er mehr Energie. Deshalb halten sie einen bestimmten Abstand und fliegen leicht versetzt, um die V-Form zu bilden.

Die Führung wird abgewechselt

An der Spitze des Schwarms zu fliegen ist anstrengend. Da der Anführer nicht von den günstigen Luftströmen der anderen profitiert, verbraucht er mehr Kraft. Deshalb wechseln sich die Vögel ab, übernehmen die Führung und geben sie dann an andere weiter.

Wissenschaftliche Beobachtungen haben gezeigt, dass die Vögel nicht nur ihre Position, sondern auch ihren Flügelschlag aufeinander abstimmen. Dies ermöglicht es ihnen, den Luftstrom noch effizienter zu nutzen.

Ein Beispiel für uns Menschen

Dieser natürliche Prozess ist eine wertvolle Lektion für das menschliche Leben. In der Familie, in der Gesellschaft oder im Team ist es nicht richtig, die gesamte Verantwortung auf eine Person zu übertragen. Manchmal geht jemand voran, um den Weg zu ebnen, während andere unterstützen. Wenn die Zeit reif ist, übernimmt jemand anderes die Führung.

Gänse erinnern uns an eine Wahrheit: Um einen langen Weg erfolgreich zu meistern, ist es nicht nur wichtig, stark zu sein, sondern sich gegenseitig zu unterstützen und Verantwortung zu teilen.

GänseVogelzugNaturkundeÖkologieTeamarbeit
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Videos eines brasilianischen Bauernjungen erobern Millionen von HerzenVideos eines brasilianischen Bauernjungen erobern Millionen von Herzen12 Oktober 09:28Warum bekommen Gen Z weniger Kinder als frühere Generationen?Warum bekommen Gen Z weniger Kinder als frühere Generationen?Heute 09:12Trump und seine Frau Melania verteilten Halloween-Geschenke an Kinder im Weißen Haus (Video)Trump und seine Frau Melania verteilten Halloween-Geschenke an Kinder im Weißen Haus (Video)Heute 08:53Einer der aktivsten Vulkane auf den Philippinen ist ausgebrochen (Video)Einer der aktivsten Vulkane auf den Philippinen ist ausgebrochen (Video)Heute 07:58US-Anwalt spendet 31,4 Millionen Dollar an seine ehemalige UniversitätUS-Anwalt spendet 31,4 Millionen Dollar an seine ehemalige UniversitätHeute 07:19Saudi-Arabien schießt Houthi-Drohne nahe Mekka abSaudi-Arabien schießt Houthi-Drohne nahe Mekka abGestern 20:20
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig