Bewaffneter Angriff auf eine Kirche mit über 150 Menschen: Details zum Vorfall

Im Süden Jordaniens, in der Provinz Karak, kam es zu einem schrecklichen bewaffneten Angriff. Während einer Beerdigung in einer örtlichen Kirche eröffneten unbekannte Täter das Feuer auf die versammelte Menge.

Dem Bericht des einflussreichen US-amerikanischen Fernsehsenders CNN zufolge, kamen bei dem Überfall 6 Menschen ums Leben, und weitere 28 Bürger wurden mit Verletzungen unterschiedlichen Grades in Krankenhäuser eingeliefert.

«Aus dem Auto gestiegen und das Feuer eröffnet»: Details zum Angriff

Nach ersten Angaben von Zeugen und Strafverfolgungsbehörden war der Angriff geplant und erfolgte völlig unerwartet:

Minutenlange Schießerei: Bewaffnete Unbekannte näherten sich der Kirche mit einem Fahrzeug, stiegen aus und feuerten sofort wahllos auf die Trauergäste;

Über 150 Menschen im Visier: Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich über 150 Personen in und um das Kirchengebäude, was die hohe Zahl an Opfern und Verletzten erklärt;

Panik und Chaos: Der plötzliche Kugelhagel löste unter den Teilnehmern der Beerdigung große Panik aus.

Notfall am Tatort

Spezialeinheiten und Rettungsdienste trafen umgehend am Ort des blutigen Geschehens ein:

Alle Verletzten erhalten medizinische Notversorgung; einige Patienten in kritischem Zustand wurden in die Zentralkrankenhäuser der Region verlegt;

Die Sicherheitskräfte haben das Gebiet abgeriegelt und führen eine großangelegte Operation durch, um die geflüchteten Täter zu finden und zu neutralisieren.

Dieser Angriff hat in der jordanischen Gesellschaft große Besorgnis ausgelöst und zieht die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auf sich.