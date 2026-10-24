Bewaffneter Angriff auf eine Kirche mit über 150 Menschen: Details zum Vorfall

·4·Welt
Bewaffneter Angriff auf eine Kirche mit über 150 Menschen: Details zum Vorfall

Im Süden Jordaniens, in der Provinz Karak, kam es zu einem schrecklichen bewaffneten Angriff. Während einer Beerdigung in einer örtlichen Kirche eröffneten unbekannte Täter das Feuer auf die versammelte Menge.

Dem Bericht des einflussreichen US-amerikanischen Fernsehsenders CNN zufolge, kamen bei dem Überfall 6 Menschen ums Leben, und weitere 28 Bürger wurden mit Verletzungen unterschiedlichen Grades in Krankenhäuser eingeliefert.

«Aus dem Auto gestiegen und das Feuer eröffnet»: Details zum Angriff

Nach ersten Angaben von Zeugen und Strafverfolgungsbehörden war der Angriff geplant und erfolgte völlig unerwartet:

  • Minutenlange Schießerei: Bewaffnete Unbekannte näherten sich der Kirche mit einem Fahrzeug, stiegen aus und feuerten sofort wahllos auf die Trauergäste;

  • Über 150 Menschen im Visier: Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich über 150 Personen in und um das Kirchengebäude, was die hohe Zahl an Opfern und Verletzten erklärt;

  • Panik und Chaos: Der plötzliche Kugelhagel löste unter den Teilnehmern der Beerdigung große Panik aus.

Notfall am Tatort

Spezialeinheiten und Rettungsdienste trafen umgehend am Ort des blutigen Geschehens ein:

  • Alle Verletzten erhalten medizinische Notversorgung; einige Patienten in kritischem Zustand wurden in die Zentralkrankenhäuser der Region verlegt;

  • Die Sicherheitskräfte haben das Gebiet abgeriegelt und führen eine großangelegte Operation durch, um die geflüchteten Täter zu finden und zu neutralisieren.

Dieser Angriff hat in der jordanischen Gesellschaft große Besorgnis ausgelöst und zieht die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auf sich.

JordanienKarakBewaffneter AngriffTerrorismusNahost
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Schockierendes Attentat in Bulgarien: Besitzer des Fußballklubs Botev erschossenSchockierendes Attentat in Bulgarien: Besitzer des Fußballklubs Botev erschossen1 Oktober 07:0116-Jähriger verübt Schulangriff in den USA und tötet vier Menschen16-Jähriger verübt Schulangriff in den USA und tötet vier Menschen16 Oktober 16:50Unerwartete Tragödie während eines Gottesdienstes in einer Kirche in Ecuador: Priester stirbt durch herabstürzendes KreuzUnerwartete Tragödie während eines Gottesdienstes in einer Kirche in Ecuador: Priester stirbt durch herabstürzendes Kreuz19 Oktober 15:13150 Frauen als „Speznaz“: Spektakuläre Abschlussfeier der ersten weiblichen Polizeiakademie in Syrien150 Frauen als „Speznaz“: Spektakuläre Abschlussfeier der ersten weiblichen Polizeiakademie in Syrien24 September 10:06Großangelegte ODKB-Übung „Rubej-2026“ in Kasachstan begonnenGroßangelegte ODKB-Übung „Rubej-2026“ in Kasachstan begonnen14 September 23:55„Top-geheime Verhandlungen in Maskat!“: USA und Huthi erzielen geheimes Abkommen„Top-geheime Verhandlungen in Maskat!“: USA und Huthi erzielen geheimes Abkommen16 September 22:33
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt