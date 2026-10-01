Schockierendes Attentat in Bulgarien: Besitzer des Fußballklubs Botev erschossen

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Schockierendes Attentat in Bulgarien: Besitzer des Fußballklubs Botev erschossen

Die bulgarische Fußball- und Geschäftswelt steht unter Schock nach einem tödlichen bewaffneten Angriff. Der bekannte Unternehmer und Eigentümer des Klubs Botev, Iliyan Filipov, wurde in Plovdiv Opfer eines Attentats.

Unter Berufung auf Quellen des bulgarischen Innenministeriums Nova berichtete, dass das Attentat in der Nacht zum Mittwoch auf dem Gelände des Wohnkomplexes stattfand, in dem der Unternehmer lebte.

Kopfschuss und mysteriöse Täter

Ersten inoffiziellen Informationen zufolge war der Mord sorgfältig geplant: Filipov verstarb noch am Tatort an einer Schusswunde am Kopf.

Bisher gibt es keine Informationen darüber, ob direkte Zeugen des Verbrechens gefunden wurden. Auch über die Identität und die Anzahl der Täter schweigen sich die Behörden aus.

Verschärfte Kontrollen und strenge Maßnahmen in der Stadt

Nach der Schießerei leiteten die Strafverfolgungsbehörden sofort einen Sonderplan ein:

  • Straßensperren: Die Ausfallstraßen von Plovdiv wurden von Polizeipatrouillen abgeriegelt und alle verdächtigen Fahrzeuge werden gründlich kontrolliert;

  • Zusätzliche Maßnahmen: In den benachbarten und umliegenden Gebieten wurden die Kontrollen unter Beteiligung von Sicherheitskräften verstärkt;

  • Strafverfahren eingeleitet: Staatsanwältin Vanya Hristeva bestätigte die offizielle Einleitung eines Strafverfahrens wegen vorsätzlicher Tötung. Sie erklärte, dass das Ermittlungsteam alle möglichen Motive prüfe, einschließlich Verbindungen im Geschäfts- und Sportbereich.

Eine Figur an der Schnittstelle von Wirtschaft und Fußball

Iliyan Filipov war nicht nur als Eigentümer des Fußballklubs Botev bekannt, sondern auch als einflussreicher Unternehmer, der große Transport- und Bauimperien im Land kontrollierte. Welche Motive hinter diesem bewaffneten Attentat stecken und mit welchem Bereich seiner Tätigkeit es zusammenhängt, wird sich nach Abschluss der Ermittlungen zeigen.

Iliyan FilipovBotev PlovdivBulgarienFußballKriminalität
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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