Jordanien verbietet Telegram nach blutigem Anschlag auf Kirche

Die jordanische Regierung hat beschlossen, den Messenger Telegram, der im Land von Millionen Menschen genutzt wird, zu blockieren. Beamte begründeten dies mit der Gefahr, dass die Plattform zur Verbreitung von Extremismus und radikalen Ansichten sowie für Cyberkriminalität, Drohungen und Erpressung missbraucht wird. Die Entscheidung fiel wenige Wochen nach einem blutigen Anschlag auf eine Kirche im Land.

Diese Entscheidung hat nicht nur die Telegram-Nutzer in Jordanien aufgeschreckt, sondern auch die Aufmerksamkeit auf die Aktivitäten digitaler Plattformen und Fragen der Informationssicherheit im gesamten Nahen Osten gelenkt.

Warum wurde Telegram verboten?

Die jordanische Direktion für öffentliche Sicherheit kündigte am 16. November 2026 an, die Telegram-App auf dem Staatsgebiet zu blockieren.

In einer offiziellen Erklärung hieß es, diese Maßnahme diene der Stärkung der digitalen Sicherheit, dem Schutz der Nutzer und der Prävention möglicher Straftaten, die über soziale Netzwerke begangen werden könnten.

Die jordanischen Behörden hoben insbesondere die Gefahr hervor, dass Telegram für folgende Zwecke genutzt wird:

Verbreitung extremistischer Ideologien und radikaler Ansichten;

Durchführung von Cyberkriminalität;

Bedrohung und Erpressung von Nutzern;

Verbreitung gesetzeswidriger Inhalte;

Organisation von Aktivitäten, die die öffentliche Sicherheit und nationale Interessen gefährden.

Die jordanische Direktion für öffentliche Sicherheit erklärte, dass diese Entscheidung im Rahmen der geltenden Gesetzgebung getroffen wurde. Gleichzeitig wurden die Bürger dazu aufgerufen, bei unbekannten Konten, verdächtigen Links und Quellen unbekannter Herkunft vorsichtig zu sein.

Bisher wurden keine genauen Informationen darüber gegeben, wie lange das Verbot dauern wird und welche Bedingungen für eine Aufhebung erfüllt sein müssen.

Vor der Entscheidung kamen bei einem Anschlag auf eine Kirche sieben Menschen ums Leben

Die Entscheidung zur Blockierung von Telegram wurde wenige Wochen nach einer schweren Tragödie im Land getroffen.

Am 23. Oktober 2026 ereignete sich während einer Trauerfeier in einer griechisch-orthodoxen Kirche in der Provinz Karak im Süden Jordaniens ein bewaffneter Angriff. Laut DW kamen dabei sieben Menschen ums Leben, 34 wurden verletzt.

Die Nachrichtenagentur Associated Press berichtete ebenfalls von sieben Todesopfern, gab jedoch die Zahl der Verletzten mit 40 an.

Der Angriff löste in der jordanischen Gesellschaft große Bestürzung aus. Die Regierung des Landes verurteilte den Vorfall scharf und verschärfte die Sicherheitsmaßnahmen.

Am 16. November verurteilte ein jordanisches Gericht drei Personen, die beschuldigt wurden, an dem Anschlag auf die Kirche beteiligt gewesen zu sein, zum Tode durch den Strang.

Zudem teilte das jordanische Militär mit, Luftangriffe auf syrischem Gebiet durchgeführt zu haben. Amman gab an, dass bei diesen Operationen 20 Kämpfer der Terrororganisation „Islamischer Staat“ getötet wurden.

Ein wichtiger Punkt ist jedoch, dass die Behörden nicht bestätigt haben, dass das Verbot von Telegram direkt damit zusammenhängt, dass der Anschlag auf die Kirche über diesen Messenger organisiert oder durchgeführt wurde. In der Regierungserklärung liegt der Fokus auf der allgemeinen Gefahr der Nutzung der Plattform für Extremismus und andere Gesetzesverstöße.

Das Verbot von Telegram könnte Millionen von Nutzern betreffen

Telegram ist einer der am weitesten verbreiteten Messenger in den Ländern des Nahen Ostens. Nutzer tauschen darüber Nachrichten aus, versenden Dateien, verfolgen Nachrichten und kommunizieren in verschiedenen Gruppen.

Daher könnte das Verbot in Jordanien weitreichendere Folgen haben als eine einfache technische Einschränkung. Insbesondere Menschen, die den Messenger für private Kommunikation, Bildung, Wirtschaft und Informationsverbreitung nutzen, könnten gezwungen sein, auf andere Plattformen umzusteigen.

Es ist bekannt, dass Telegram auch von terroristischen und extremistischen Gruppen genutzt wurde, um Propagandamaterial zu verbreiten oder Kontakte zu knüpfen. Dies kann jedoch nicht als Grundlage dienen, alle Nutzer des Messengers oder jede Aktivität dort pauschal mit Kriminalität in Verbindung zu bringen.

Der Gründer der Plattform, Pawel Durow, hat bereits früher betont, dass Telegram seinen Verpflichtungen zur Inhaltskontrolle und zur Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden nachkommt.

Auch der Irak beschließt die Blockierung von Telegram

Interessanterweise kündigte am 16. November nicht nur Jordanien, sondern auch der Irak die Einführung von Beschränkungen für Telegram an.

Die irakische Kommission für Medien und Kommunikation warf dem Messenger vor, keine ausreichenden Maßnahmen zur Entfernung gesetzeswidriger Inhalte und zur Verhinderung illegaler Aktivitäten ergriffen zu haben.

Die irakische Seite hat Telegram eine Frist von 30 Tagen gesetzt, um die Anforderungen zu erfüllen. Welche Maßnahmen nach Ablauf dieser Frist ergriffen werden, ist bisher nicht geklärt.

Somit wurden an einem Tag in zwei Ländern des Nahen Ostens ernsthafte Beschränkungen für die Aktivitäten von Telegram angekündigt.

Die Entscheidungen Jordaniens und des Iraks werfen eine weitere wichtige Frage für digitale Plattformen auf: Wie lässt sich das Gleichgewicht zwischen der Informationsfreiheit der Nutzer und der Verpflichtung des Staates zur Gewährleistung der nationalen Sicherheit wahren?

Bisher hat Telegram nicht offiziell auf die Entscheidungen dieser beiden Länder reagiert. Die zentrale Frage ist nun, wie lange die Verbote andauern werden und ob eine Einigung zwischen der Messenger-Verwaltung und den staatlichen Stellen möglich ist.