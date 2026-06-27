Ein Kilo Gold für Hauskauf versehentlich im Müll entsorgt

·4·Welt
Ein Kilo Gold für Hauskauf versehentlich im Müll entsorgt

Eine Familie aus der türkischen Stadt Bursa wurde von einem unerwarteten Unglück getroffen. Kostbares Gold, das über Jahre hinweg für den Kauf eines Hauses gespart wurde, wurde aufgrund eines Augenblicks der Unachtsamkeit in den Müll geworfen.

Berichten zufolge hielt die Hausfrau beim Aufräumen eine Tüte mit einem Kilogramm Gold für gewöhnlichen Abfall und warf sie in die Mülltonne. Der Gesamtwert dieses Goldes wird auf 6,13 Millionen Türkische Lira geschätzt, was mehr als 133.000 Dollar entspricht.

Das Familienoberhaupt Sedair Kurnaz erklärte, dass dieses Gold über Jahre hinweg mit dem Ziel gespart wurde, ein Haus zu kaufen. Sobald der Verlust der Wertsachen bemerkt wurde, wandten sie sich sofort an die Polizei und die kommunalen Dienste.

Es ist derzeit unklar, ob die Tüte von einem Müllwagen mitgenommen oder von jemandem gefunden wurde, der im Müll sucht. Daher haben die Strafverfolgungsbehörden und zuständigen Dienste damit begonnen, die Aufzeichnungen der Überwachungskameras in der Gegend zu prüfen.

Die Suchmaßnahmen zur Auffindung des verlorenen Goldes dauern derzeit an. Die Familie hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, die Früchte ihrer jahrelangen Arbeit zurückzuerhalten.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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