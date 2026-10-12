Zwei Schwestern in der Türkei kaufen Getränke in einem geschlossenen Laden und schieben das Geld unter der Tür durch (Video)

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Zwei Schwestern in der Türkei kaufen Getränke in einem geschlossenen Laden und schieben das Geld unter der Tür durch (Video)

Im Bezirk Osmangazi in der türkischen Stadt Bursa nahmen zwei Schwestern Getränke vor einem geschlossenen Laden mit und schoben das Geld unter der Tür hindurch nach innen. Diese ehrliche Tat der Kinder wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet und erregte in den sozialen Medien große Aufmerksamkeit.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Anadolu ereignete sich der Vorfall am 8. Oktober im Stadtviertel Intizam in Bursa. Der 57-jährige Ladenbesitzer Mustafa Targay, der seit fast 30 Jahren im Handel tätig ist, hatte sein Geschäft abgeschlossen, um zum Gebet zu gehen.

In diesem Moment kamen zwei Schwestern, um ein Getränk zu kaufen, und sahen, dass der Laden geschlossen war. Sie nahmen die Getränke, die vor dem Laden standen, zeigten das Geld in die Überwachungskamera und schoben es unter der Tür hindurch nach innen.

Der Ladenbesitzer erfuhr durch einen Hinweis seines Nachbarn von der Tat der Kinder, nachdem er die Kameraaufnahmen überprüft hatte. Er sagte, er sei von dem Vorfall sehr berührt gewesen.

Mustafa Targay lud die Schwestern später zusammen mit ihrem Vater in den Laden ein und überreichte ihnen verschiedene Geschenke. Er drückte seine Freude darüber aus, dass die Kinder so ehrlich und gewissenhaft aufwachsen.

Die Aufnahmen des Vorfalls verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken und zogen die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf sich.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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