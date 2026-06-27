Ein Moment der Unachtsamkeit: Frau verliert Gold im Wert von 133.000 Dollar

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Ein Moment der Unachtsamkeit: Frau verliert Gold im Wert von 133.000 Dollar

Eine in Bursa, Türkei, lebende Frau hat aus Unachtsamkeit eine Tüte mit fast einem Kilogramm Gold in den Müll geworfen, da sie diese für Abfall hielt. Derzeit laufen Suchmaßnahmen, um die Wertsachen zu finden.

Berichten zufolge beläuft sich der Wert des verlorenen Goldes auf 6,13 Millionen Türkische Lira (über 133.000 US-Dollar). Die Familie hatte diesen Reichtum über Jahre hinweg gespart, um ein Haus zu kaufen.

Der Vorfall ereignete sich im Viertel Akchalar in der Provinz Bursa. Als die Familie bemerkte, dass das Gold verschwunden war, wandte sie sich sofort an die Polizei und die kommunalen Dienste.

Laut dem Familienoberhaupt Sedair Kurnaz hat seine Ehefrau die Tüte beim Hausputz versehentlich weggeworfen, im Glauben, es handele sich um gewöhnlichen Müll.

Es ist derzeit ungeklärt, ob ein Müllwagen die Tüte mitgenommen hat oder ob sie jemand anderes im Abfall gefunden hat. Die Strafverfolgungsbehörden und kommunalen Dienste haben eine Untersuchung eingeleitet. Die Aufzeichnungen der Überwachungskameras in der Gegend werden derzeit genau geprüft.

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Charos
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