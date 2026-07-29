Zweijähriges Kind stirbt durch Ertrinken in einem Swimmingpool in Bursa

·145·Welt
Zweijähriges Kind stirbt durch Ertrinken in einem Swimmingpool in Bursa

Eine Tragödie in der türkischen Stadt Bursa hat die Öffentlichkeit erschüttert. Berichten zufolge wurde ein 2-jähriges Kind, das in einer Wohnanlage als vermisst gemeldet worden war, nach etwa einer Stunde Suche bewustlos in einem Swimmingpool gefunden.

Eingetroffene Rettungskräfte leisteten dem Kind sofort Erste Hilfe und brachten es ins Krankenhaus. Trotz aller Bemühungen der Ärzte konnte das Leben des Kleinen jedoch nicht gerettet werden.

Einer der schmerzhaftesten Momente des Vorfalls war der Kummer der Mutter, die die Nachricht vom Tod ihres Kindes erhielt. Augenzeugen zufolge versuchten Verwandte sie zu beruhigen, doch der Schmerz der Mutter berührte alle tief.

Experten erinnern nach dieser Tragödie erneut daran, dass während der Sommersaison besondere Aufmerksamkeit auf die Sicherheit von Kindern rund um Swimmingpools gelegt werden muss. Sie betonen, dass es entscheidend ist, Kleinkinder in der Nähe von Gewässern keinen Moment unbeaufsichtigt zu lassen, Pools mit Schutzgittern auszustatten und die Sicherheitsregeln strikt einzuhalten, um solche Unfälle zu verhindern.

Derzeit laufen die Ermittlungen zu dem Vorfall.

Bursa
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Er rettete sein Leben, indem er mit einem in den Körper gerammten Trekkingstock 16 Kilometer wanderteEr rettete sein Leben, indem er mit einem in den Körper gerammten Trekkingstock 16 Kilometer wanderteGestern, 21:41Israel setzt Luftangriffe auf Moscheen in Gaza fortIsrael setzt Luftangriffe auf Moscheen in Gaza fortGestern, 20:18Starke Regenfälle und Sturzfluten in India: Riesige Boa schwimmt in den Fluten und versetzt Anwohner in AngstStarke Regenfälle und Sturzfluten in India: Riesige Boa schwimmt in den Fluten und versetzt Anwohner in AngstGestern, 18:08Dubaier Regierung genehmigt offiziell Begriff „Generationenbauerin“ für FrauenDubaier Regierung genehmigt offiziell Begriff „Generationenbauerin“ für FrauenGestern, 18:01Mann in China nach 8-jährigem Kampf an Traumuniversität angenommenMann in China nach 8-jährigem Kampf an Traumuniversität angenommenGestern, 16:22Nach 40 Jahren im Zirkus: Elefantenkuh endlich in RenteNach 40 Jahren im Zirkus: Elefantenkuh endlich in RenteGestern, 16:14
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus