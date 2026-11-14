Salatköpfe mit dem Gesicht eines Schauspielers werden in Japan zum Trend

In japanischen Supermärkten ziehen Salatköpfe, die in durchsichtige Folien mit dem Gesicht des berühmten Schauspielers Tatsuya Fujiwara eingewickelt sind, die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich. Dieses ungewöhnliche Produkt ist nicht nur in den Regalen schnell ausverkauft, sondern sorgt auch in den sozialen Medien für reichlich Gesprächsstoff.

Normalerweise erwartet ein Kunde, der in den Supermarkt geht, um Lebensmittel zu kaufen, nicht, zwischen dem Gemüse auf das ernste Gesicht eines berühmten Schauspielers zu stoßen. Doch für Kunden in Tokioter Supermärkten wird dieser Anblick derzeit zur Normalität. Es geht um Salatköpfe, die in Verpackungen mit dem Porträt des bekannten japanischen Schauspielers Tatsuya Fujiwara verkauft werden.

In den letzten Tagen verkaufen sich die in durchsichtige Folien mit dem Gesicht des Schauspielers eingewickelten Salatköpfe in Tokioter Supermärkten rasend schnell. Das ungewöhnliche Aussehen des Produkts hat auch in den sozialen Netzwerken großes Interesse geweckt, und Bilder davon verbreiten sich unter den Nutzern. Obwohl dies eine der für Japan typischen unerwarteten Marketingideen ist, steckt dahinter keine bloße Werbung, sondern das Ziel, ein wichtiges ökologisches Problem zu lösen.

Wie sich herausstellt, gehören Salatblätter zu den Grundnahrungsmitteln, die in der japanischen Küche häufig verwendet werden. Statistiken zufolge werfen jedoch über 60 Prozent der Japaner dieses Gemüse im Sommer weg. Der Hauptgrund dafür ist die hohe Ernte im Sommer und das schnelle Welken aufgrund der hohen Temperaturen. Infolgedessen wird ein Großteil des Produkts weggeworfen, ohne konsumiert zu werden, obwohl es auf dem Markt reichlich vorhanden ist.

Um genau dieses Problem zu lösen und die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, hat eines der größten Lebensmittelunternehmen Japans, Ajinomoto, eine Zusammenarbeit mit einer Genossenschaft von Gemüsebauern gestartet. Im Rahmen des Projekts wandten sie sich an den berühmten Schauspieler Tatsuya Fujiwara und baten ihn um die Erlaubnis, sein Gesicht auf der Verpackung dieses Produkts zu platzieren.

Der Schauspieler reagierte humorvoll auf den Vorschlag und schrieb darüber auf seiner X-Seite (ehemals Twitter):

„Man fragte mich: ‚Salatblätter stecken in der Krise, könnten Sie uns Ihr Gesicht vorübergehend zur Verfügung stellen?‘ Und ich sagte: ‚Natürlich‘. Das Ergebnis ist, dass ich an einem Projekt teilnehme, bei dem mein Gesicht tatsächlich zum Einsatz kommt. Aber warum ausgerechnet ich? Ich erwarte euch in der Gemüseabteilung“, scherzte Fujiwara.

Anfangs war unklar, welches Ergebnis diese Initiative bringen würde. Doch als die Bilder der Salatköpfe in den Verpackungen mit dem Gesicht des Schauspielers im Internet kursierten, wurden sowohl das Ziel des Projekts als auch der Marketingeffekt deutlich. Die unerwartete Werbung steigerte das Interesse der Kunden sofort. Salatblätter, die früher unverkauft geblieben wären und im Müll gelandet wären, werden nun schnell aus den Supermarktregalen gekauft.

In diesem Monat wurde eine begrenzte Menge von insgesamt 10.000 Salatköpfen in Verpackungen mit dem Bild von Tatsuya Fujiwara in den Handel gebracht. Die schnelle Beliebtheit bei den Kunden zeigt, dass diese Idee ein Erfolg war.

Interessanterweise haben die einfachen Salatblätter mit dem Gesicht des berühmten Schauspielers nicht nur die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich gezogen, sondern auch das öffentliche Bewusstsein für ein ernstes Problem wie Lebensmittelverschwendung geschärft. Wenn dieser kreative Ansatz dazu beiträgt, die Verschwendung von Gemüse zu reduzieren, könnte man in naher Zukunft in japanischen Supermärkten noch mehr Produkte mit dem Gesicht von Tatsuya Fujiwara antreffen.