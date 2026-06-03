Kraken-Tochtergesellschaft startet tokenisierte IPOs für Privatanleger

Payward Services, verbunden mit der Kryptobörse Kraken, bietet Privatanlegern über ein neues Programm für tokenisierte Aktien die Möglichkeit, an US-Börsengängen teilzunehmen. Laut einer Mitteilung vom Mittwoch können Kraken-Kunden und Mitglieder der xStocks Alliance ihr Interesse bekunden, bevor Unternehmen an die Börse gehen, und tokenisierte Aktien am Notierungstag erwerben. Cointelegraph.com berichtet .

Nach Angaben des Unternehmens werden diese Aktien zum IPO-Preis ausgegeben und sind im Verhältnis 1:1 durch echte Aktien gedeckt, die von einer regulierten Stelle verwahrt werden. Dies eröffnet gewöhnlichen Privatanlegern Investitionsmöglichkeiten, die normalerweise institutionellen Kunden vorbehalten sind. Diese Initiative ist Teil eines globalen Trends zur Erweiterung traditioneller Finanzprodukte über Blockchain-Infrastrukturen und zur Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA).

Gemäß dem vorgeschlagenen Verfahren öffnen teilnehmende Börsen einige Wochen vor dem IPO ein Antragsfenster. Payward bündelt die Nachfrage verschiedener Plattformen und arbeitet mit einem Underwriting-Syndikat zusammen, um die Aktien am Notierungstag zuzuteilen. Die resultierenden tokenisierten Aktien werden über Partnerbörsen vertrieben, was es Anlegern ermöglicht, an neuen Notierungen teilzunehmen, ohne traditionelle Brokerage-Konten zu eröffnen.

Mark Greenberg, Leiter von Payward Services, betonte, dass der Kauf von Aktien zum IPO-Preis jahrzehntelang ein Privileg bestimmter geografischer Regionen und vermögender Personen war. Dank der xStocks-Infrastruktur kann nun auch ein gewöhnlicher Anleger in Madrid oder Malaysia an einem US-Börsengang teilnehmen. Schätzungen von Bernstein Research zufolge wuchs der RWA-Markt in diesem Jahr um 42 % und erreichte 51 Milliarden USD.