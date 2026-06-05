Bitcoin-Kurs fällt unter 62.000 USD bei Störung im Zcash-Netzwerk

·247·Wirtschaft
Bitcoin-Kurs fällt unter 62.000 USD bei Störung im Zcash-Netzwerk

Vor der Veröffentlichung wichtiger Daten zum US-Arbeitsmarkt setzte sich der Rückgang der Bitcoin-Preise fort und fiel unter die Marke von 62.000 USD. Investoren warten auf Wirtschaftsindikatoren, die die kommenden Zinsentscheidungen der Federal Reserve beeinflussen könnten. Laut Coindesk.com berichtet .

Vor dem Hintergrund eines allgemeinen Abschwungs auf dem Kryptowährungsmarkt hat ein im Zcash-Netzwerk entdeckter technischer Fehler auch bei Händlern für Besorgnis gesorgt. Dieser Fehler hat Diskussionen über die Sicherheit von auf Privatsphäre ausgerichteten Krypto-Assets erneut in den Vordergrund gerückt.

Derzeit verlieren Bitcoin und andere große Krypto-Assets, darunter Ethereum und Solana, an Wert. Marktteilnehmer beobachten die Veränderungen der Indizes Nasdaq und S&P 500 sowie die Inflationsraten in der Weltwirtschaft genau.

Analysten sind der Ansicht, dass ein stärker als erwarteter Arbeitsmarktbericht den Wert des USD steigern und zusätzlichen Druck auf die Bitcoin-Preise ausüben könnte. Umgekehrt könnten Anzeichen einer wirtschaftlichen Verlangsamung potenziell eine neue Wachstumswelle im Kryptomarkt auslösen.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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