Visa und Brale testen private Stablecoin-Abwicklungen

Der Zahlungsgigant Visa prüft die Möglichkeit, institutionelle Stablecoin-Abwicklungen über Blockchain-Netzwerke mit Datenschutzfunktionen durchzuführen. Dieses Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem Canton Network umgesetzt, das von der Infrastrukturfirma Brale und großen Finanzinstituten der Wall Street unterstützt wird. Im Testprozess wird der SBC-Stablecoin verwendet, der an den US-Dollar gekoppelt und von Brale ausgegeben wird. Wie Cointelegraph.com berichtet .

Diese Initiative ist eine logische Fortsetzung der Experimente von Visa mit USDC im Ethereum-Netzwerk, die 2021 begannen. Im Gegensatz zu offenen Blockchains richtet sich das neue Projekt jedoch an Banken und Anbieter von Marktinfrastrukturen, die On-Chain-Effizienz erreichen wollen, ohne Informationen über Transaktionsteilnehmer, Positionen und Cashflows an die Öffentlichkeit weiterzugeben.

Laut einem Bericht von S&P Global Ratings hat die globale Stablecoin-Emission zwar bereits 300 Milliarden USD überschritten, die Hauptnachfrage bleibt jedoch mit dem Kryptohandel verbunden. Experten prognostizieren, dass Stablecoins im Wertpapierhandel und bei grenzüberschreitenden Zahlungen weit verbreitet sein werden, sobald die Vorschriften im Rahmen des GENIUS Act-Entwurfs abgeschlossen sind.

Das von Digital Asset entwickelte Canton-Netzwerk vereint Giganten wie JPMorgan, Goldman Sachs und BNP Paribas. Seine Besonderheit besteht darin, dass Transaktionsdetails nur für Teilnehmer und autorisierte Aufsichtsbehörden einsehbar sind. Dies ermöglicht Finanzinstituten, schnelle und programmierbare Abwicklungen durchzuführen, während sie die strenge Kontrolle über vertrauliche Daten wahren.

Analysten von S&P Global weisen darauf hin, dass die breite Einführung von Stablecoins langfristig die Einnahmen der Banken aus Zahlungsdienstleistungen beeinträchtigen und die Einlagenströme im Privatkundengeschäft zugunsten von Großhandelsbilanzen verschieben könnte. Dennoch arbeiten Visa und seine Partner weiterhin an der Integration dieser Technologie in das traditionelle Finanzsystem.