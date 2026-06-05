Wechselkurse für den 8. Juni bekannt gegeben
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• Der Euro stieg um 75,18 UZS auf 14.024,34 UZS.
Die Zentralbank von Usbekistan hat die offiziellen Wechselkurse für ausländische Währungen für den 8. Juni 2026 bekannt gegeben. Demnach stieg der US-Dollar um 52,23 UZS auf 12.049,44 UZS.
• Der Euro stieg um 75,18 UZS auf 14.024,34 UZS.
• Der russische Rubel stieg um 2,4 UZS auf 163,92 UZS.
• Das Pfund Sterling stieg um 102,72 UZS auf 16.224,57 UZS.
• Der japanische Yen stieg um 0,28 UZS auf 75,33 UZS.
• Der Schweizer Franken stieg um 106,79 UZS auf 15.295,05 UZS.
• Der chinesische Yuan stieg um 9,53 UZS auf 1.780,70 UZS.
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