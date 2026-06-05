Wie tief könnte Bitcoin fallen, wenn es die 60.000-Dollar-Marke verliert

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Wie tief könnte Bitcoin fallen, wenn es die 60.000-Dollar-Marke verliert

Bitcoin (BTC) verzeichnet seine schlechteste Wochenperformance seit November 2022, wobei die wöchentlichen Verluste bis Freitag 15 Prozent erreichten. Nachdem der Kurs auf 61.000 USD gefallen war, handelt die Kryptowährung derzeit bei etwa 62.500 USD. Eine Erholung von rund 1.500 USD zeigt, dass die „Bullen“ weiterhin versuchen, das psychologisch wichtige Unterstützungsniveau von 60.000 USD zu verteidigen. Laut Cointelegraph.com berichtet .

Der Analyst Radz ist der Ansicht, dass Bitcoin selbst bei einem Fall unter 60.000 USD sich dank starker Nachfrage schnell erholen könnte. Der Experte weist darauf hin, dass der Preis im schlimmsten Fall auf 55.000 USD fallen könnte. Als Hauptgrund wird der 200-Wochen-Simple-Moving-Average (200-Day-SMA) genannt, da dieses Niveau historisch als stärkste langfristige Unterstützungszone diente.

Historische Daten zeigen, dass die Tests des 200-Wochen-SMA-Niveaus in den Jahren 2019, 2020, 2022 und 2023 die Tiefststände vor starken Erholungsphasen markierten. Im Februar 2023 stieg der Preis nach dem Test dieser Linie um mehr als 37 Prozent. Derzeit versucht BTC zum zweiten Mal, sich über dieser wichtigen Linie zu stabilisieren.

Das „Bärenflaggen“-Muster in der technischen Analyse deutet jedoch darauf hin, dass die Korrektur unter 55.000 USD reichen könnte. Am Freitag durchbrach BTC die untere Linie dieses Musters, und das steigende Handelsvolumen zeigt starken Druck hinter dieser Bewegung. Wenn der Rückgang anhält, wird das nächste wichtige Ziel in der horizontalen Unterstützungszone bei 50.000–51.000 USD erwartet.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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