US-Kongressabgeordneten könnte die Nutzung von Prognosemärkten verboten werden

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US-Kongressabgeordneten könnte die Nutzung von Prognosemärkten verboten werden

Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus planen, neue Einschränkungen für Prognosemärkte in einen Gesetzentwurf aufzunehmen, der Kongressabgeordneten den Aktienhandel verbietet. Diese Initiative entstand vor dem Hintergrund, dass Gesetzgeber ihr Recht, auf Wahlergebnisse oder staatliche politische Ergebnisse zu wetten, überdenken. Cointelegraph.com berichtet .

Bryan Steil, Vorsitzender des Ausschusses für Hausverwaltung, beabsichtigt, relevante Änderungen in den Gesetzentwurf H.R.7008 einzubringen. Laut Bloomberg Government erwartet Steil, dass das Dokument in den kommenden Monaten zur Abstimmung gestellt wird. Die neuen Regeln werden Einschränkungen beim Aktienhandel mit neuen Verboten der Nutzung von Prognosemärkten kombinieren.

Nach Steils Vorschlag werden Prognosemärkte für Kongressabgeordnete nicht vollständig verboten, aber bestimmte Vertragstypen werden eingeschränkt. So wird das Wetten auf die Ergebnisse von Sport- oder Unterhaltungsveranstaltungen wie dem Super Bowl erlaubt sein, der Handel mit Verträgen im Zusammenhang mit Wahlen oder Wirtschaftspolitik könnte jedoch eingeschränkt werden.

Diese Maßnahmen erfolgen vor dem Hintergrund zunehmender Diskussionen um Plattformen wie Polymarket. Laut einem Bericht von Politico wurde festgestellt, dass über 2,5 Millionen US-Dollar an Social-Media-Blogger überwiesen wurden, um die Plattform über Konten zu bewerben, die mit Matthew Modabber, Marketingdirektor von Polymarket, verbunden sind.

Derzeit gibt es in der US-Gesetzgebung keine klaren Regeln dafür, wie Kongressabgeordnete mit Prognosemärkten interagieren. Bryan Steil betont, dass diese Maßnahme nicht darauf abzielt, das Produkt selbst zu kritisieren, sondern ethische und finanzielle Grenzen für Gesetzgeber festzulegen.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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