Forward Industries überweist 32 Mio. USD in SOL nach 1 Mrd. USD Verlust

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Forward Industries überweist 32 Mio. USD in SOL nach 1 Mrd. USD Verlust

Laut Blockchain-Daten hat das an der Nasdaq notierte Unternehmen Forward Industries am Donnerstag Solana-Token im Wert von etwa 31,9 Mio. USD auf die Plattform Coinbase Prime übertragen. Analysen von Arkham Intelligence zeigen, dass 455.784 SOL-Token von einer Brieftasche des Unternehmens an die institutionelle Handelsplattform gesendet wurden. Dies ist die erste On-Chain-Aktivität des Unternehmens im letzten Monat. Cointelegraph.com berichtet .

Obwohl die auf Coinbase Prime übertragenen Mittel nicht unbedingt einen sofortigen Verkauf bedeuten, deuten solche Transaktionen üblicherweise auf Handelsaktivitäten institutioneller Investoren hin, die auf die Bereitstellung von Liquidität oder die Risikominderung abzielen. Nach dieser Transaktion fielen die Aktien von Forward Industries im vorbörslichen Handel am Freitag um 6 % auf 3,97 USD, wie Daten von Yahoo Finance zeigen.

Das Unternehmen begann im September 2025 im Rahmen seiner Treasury-Strategie mit der Akkumulation von Solana-Assets. Laut einem Bericht vom Dezember wurde Forward Industries zum größten korporativen Halter dieses Assets. Das Unternehmen gab bekannt, insgesamt 6,83 Mio. SOL-Token zu einem Durchschnittspreis von 232,08 USD für insgesamt 1,59 Mrd. USD gekauft zu haben.

Laut CoinGecko-Daten ist der Preis von Solana seitdem jedoch um fast 72 % gesunken und handelt derzeit bei etwa 64,63 USD. Dies bedeutet, dass der Wert der ursprünglichen Investitionen des Unternehmens auf 441 Mio. USD gesunken ist und die nicht realisierten Verluste etwa 1,15 Mrd. USD erreichen.

Derzeit bleibt Forward Industries mit über 7 Mio. SOL der größte börsennotierte Halter dieser Kryptowährung. Angesichts des anhaltenden Abschwungs im Kryptomarkt stehen öffentliche Unternehmen, die digitale Assets in ihren Bilanzen halten, unter erheblichem Druck seitens der Investoren.

SolanaForward IndustriesKryptowährungBörseInvestition
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Laylo
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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