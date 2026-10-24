Cagliari vs Bologna: Lineups and Live Text Commentary
Serie A: Cagliari vs Bologna. Kick-off: 24 October, 18:00 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Cagliari starting lineup: 1. Caprile E., 8. Adopo M., 14. Deiola A., 70. Maldini D., 79. Massolin Y., 31. Mendy P., 33. Obert A., 2. Pedro J., 15. Rodriguez J., 4. Romano A., 6. Winks H.
Cagliari substitutes: 24. Aurelio G., 20. Ciervo R., 39. Fadera A., 10. Fazzini J., 21. Gagliardini R., 9. Kevin, 22. Kofler R., 27. Liteta J., 26. Mina Y., 18. Nzola M., 23. Radunovic B., 12. Sherri A., 35. Sugamele A., 28. Sugawara Y., 32. Sulev I.
Cagliari head coach: Pisacane F.
Bologna starting lineup: 1. Skorupski L., 10. Bernardeschi F., 28. Cambiaghi N., 16. Casale N., 36. Darmian M., 19. Ferguson L., 33. Miranda J., 21. Odgaard J., 4. Pobega T., 3. Theate A., 20. Zortea N.
Bologna substitutes: 23. Alhassane R., 8. Amondarain M., 29. De Silvestri L., 9. Dovbyk A., 17. El Azzouzi O., 22. Enem J., 5. Fauske Helland E., 72. Happonen U., 14. Heggem T., 18. Libra M., 11. Mbangula S., 6. Moro N., 25. Pessina M., 41. Vitik M.
Bologna head coach: Palladino R.
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