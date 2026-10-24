Cagliari vs Bologna: Lineups and Live Text Commentary

·25·Sport
Cagliari vs Bologna: Lineups and Live Text Commentary

Serie A: Cagliari vs Bologna. Kick-off: 24 October, 18:00 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Cagliari starting lineup: 1. Caprile E., 8. Adopo M., 14. Deiola A., 70. Maldini D., 79. Massolin Y., 31. Mendy P., 33. Obert A., 2. Pedro J., 15. Rodriguez J., 4. Romano A., 6. Winks H.

Cagliari substitutes: 24. Aurelio G., 20. Ciervo R., 39. Fadera A., 10. Fazzini J., 21. Gagliardini R., 9. Kevin, 22. Kofler R., 27. Liteta J., 26. Mina Y., 18. Nzola M., 23. Radunovic B., 12. Sherri A., 35. Sugamele A., 28. Sugawara Y., 32. Sulev I.

Cagliari head coach: Pisacane F.

Bologna starting lineup: 1. Skorupski L., 10. Bernardeschi F., 28. Cambiaghi N., 16. Casale N., 36. Darmian M., 19. Ferguson L., 33. Miranda J., 21. Odgaard J., 4. Pobega T., 3. Theate A., 20. Zortea N.

Bologna substitutes: 23. Alhassane R., 8. Amondarain M., 29. De Silvestri L., 9. Dovbyk A., 17. El Azzouzi O., 22. Enem J., 5. Fauske Helland E., 72. Happonen U., 14. Heggem T., 18. Libra M., 11. Mbangula S., 6. Moro N., 25. Pessina M., 41. Vitik M.

Bologna head coach: Palladino R.

Live report LIVE
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Кальяри ажойиб жамоавий ўйин намойиш этмоқда. Улар тўпни бехато узатишмоқда, аммо якунда ҳимоячилардан бири тўпни илиб олди.
1
Ҳакам ҳуштагини чалди ва ўйин бошланди.
18:00
Ўйинчилар майдонга чиқиб келишди ва учрашув бошланиш арафасида. Болонья ўйинни марказдан бошлаб беради.
18:00
Бугунги ўйинни Кевин Боначина бошқариб боради.
18:00
Иккала жамоанинг бошланғич таркиблари маълум бўлди, энди улар билан танишиб чиқишингиз мумкин.
18:00
Бугунги баҳснинг матнли онлайн трансляциясига хуш келибсиз. Майдонда содир бўлаётган барча муҳим воқеаларни ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин. Барчангизга мароқли ҳордиқ тилаймиз.
CagliariBolognaSerie A
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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