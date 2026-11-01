Lazio vs Cagliari: Lineups and Live Text Commentary

·21·Sport
Lazio vs Cagliari: Lineups and Live Text Commentary

Serie A: Lazio vs Cagliari. Kick-off: 1 November, 19:00 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Lazio starting lineup: 35. Mandas C., 21. Belahyane R., 15. Floriani R., 16. Frattesi D., 11. Isaksen G., 14. Noslin T., 25. Provstgaard O., 37. Sutalo J., 17. Tavares N., 24. Taylor K., 10. Zaccagni M.

Lazio head coach: Gattuso G.

Cagliari starting lineup: 1. Caprile E., 8. Adopo M., 14. Deiola A., 39. Fadera A., 10. Fazzini J., 70. Maldini D., 18. Nzola M., 33. Obert A., 2. Pedro J., 15. Rodriguez J., 4. Romano A.

Cagliari head coach: Pisacane F.

LazioCagliariSerie A
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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