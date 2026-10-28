AC Milan vs Bologna: Lineups and Live Text Commentary

·26·Sport
AC Milan vs Bologna: Lineups and Live Text Commentary

Serie A: AC Milan vs Bologna. Kick-off: 28 October, 22:30 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

AC Milan starting lineup: 16. Maignan M., 33. Bartesaghi D., 70. Cisse A., 5. De Winter K., 2. Estupinan P., 20. Hutchinson O., 30. Jashari A., 80. Musah Y., 31. Pavlovic S., 9. Ramos G., 23. Tomori F.

AC Milan substitutes: 41. Bouyer L. P., 73. Camarda F., 48. Cisse E., 28. Comotto C., 13. Diawara S., 49. Menon L., 14. Modric L., 40. Ossola L., 47. Perera N., 11. Pulisic C., 42. Terracciano F., 96. Torriani L., 35. Vladimirov V., 55. Vos S.

AC Milan head coach: Amorim R.

Bologna starting lineup: 1. Skorupski L., 23. Alhassane R., 10. Bernardeschi F., 16. Casale N., 36. Darmian M., 19. Ferguson L., 11. Mbangula S., 21. Odgaard J., 4. Pobega T., 3. Theate A., 20. Zortea N.

Bologna substitutes: 8. Amondarain M., 28. Cambiaghi N., 9. Dovbyk A., 17. El Azzouzi O., 5. Fauske Helland E., 72. Happonen U., 14. Heggem T., 18. Libra M., 43. Lo Monaco L., 33. Miranda J., 6. Moro N., 25. Pessina M., 41. Vitik M.

Bologna head coach: Palladino R.

AC MilanBolognaSerie A
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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