FC Koln vs Schalke: Lineups and Live Text Commentary
Bundesliga: FC Koln vs Schalke. Kick-off: 24 October, 18:30 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
FC Koln starting lineup: 1. Schwabe M., 30. Bulter M., 10. El Mala S., 8. Johannesson I., 5. Krauss T., 24. Lochoshvili L., 37. Maina L., 47. Moore M., 28. Sebulonsen S., 22. Simpson-Pusey J., 3. Sosa B.
FC Koln substitutes: 17. Castro-Montes A., 19. El Mala M., 11. Heskey R., 14. Mensah G., 23. Okon-Engstler P., 2. Schmied J., 29. Thielmann J., 7. Waldschmidt L., 20. Zieler R.
FC Koln head coach: Wagner R.
Schalke starting lineup: 1. Karius L., 20. Adamu J., 24. Aouchiche A., 5. Becker T., 29. Dina Ebimbe J., 23. El-Faouzi S., 8. Gosens R., 7. Hwang Hee-Chan, 25. Katic N., 4. Kurucay H., 13. Tanaka S.
Schalke substitutes: 43. Ayhan M., 14. Bachmann J., 33. Becker V., 10. Dzeko E., 11. Lasme B., 22. Muller K., 27. Porath F., 38. Vozar L.
Schalke head coach: Muslic M.
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