Eintracht Frankfurt vs FC Koln: Lineups and Live Text Commentary
Bundesliga: Eintracht Frankfurt vs FC Koln. Kick-off: 16 October, 23:30 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Eintracht Frankfurt starting lineup: 1. Atubolu N., 3. Brassier L., 9. Burkardt J., 8. Chaibi F., 34. Collins N., 20. Doan R., 11. Ebnoutalib Y., 27. Gotze M., 4. Koch R., 26. Kosugi K., 25. Onyedika R.
Eintracht Frankfurt substitutes: 29. Amaimouni A., 31. Arrhov L., 15. Aseko-Nkili N., 2. Baum E., 22. Chandler T., 40. Kaua Santos, 7. Knauff A., 37. Maluze J., 42. Uzun C.
Eintracht Frankfurt head coach: Hutter A.
FC Koln starting lineup: 1. Schwabe M. (captain), 30. Bulter M., 10. El Mala S., 8. Johannesson I., 5. Krauss T., 24. Lochoshvili L., 37. Maina L., 2. Schmied J., 28. Sebulonsen S., 22. Simpson-Pusey J., 3. Sosa B.
FC Koln head coach: Wagner R.
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