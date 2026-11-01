Union Berlin vs FC Koln: Lineups and Live Text Commentary

·0·Sport
Union Berlin vs FC Koln: Lineups and Live Text Commentary

Bundesliga: Union Berlin vs FC Koln. Kick-off: 1 November, 19:30 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Union Berlin starting lineup: 1. Ronnow F., 20. Aebischer M., 9. Burcu L., 5. Friedrich M., 19. Haberer J., 30. Imeri K., 8. Khedira R., 17. Kohn D., 13. Schafer A., 21. Skarke T., 4. Van Den Bosch Z.

Union Berlin head coach: Lustrinelli M.

FC Koln starting lineup: 1. Schwabe M., 30. Bulter M., 10. El Mala S., 8. Johannesson I., 5. Krauss T., 37. Maina L., 23. Okon-Engstler P., 2. Schmied J., 28. Sebulonsen S., 22. Simpson-Pusey J., 3. Sosa B.

FC Koln head coach: Wagner R.

Union BerlinFC KolnBundesliga
Share:
Telegram channelFollow on Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comments 0

Related news

FC Koln vs Schalke: Lineups and Live Text CommentaryFC Koln vs Schalke: Lineups and Live Text Commentary24 October 17:36Eintracht Frankfurt vs FC Koln: Lineups and Live Text CommentaryEintracht Frankfurt vs FC Koln: Lineups and Live Text Commentary16 October 22:34Augsburg vs Union Berlin: Lineups and Live Text CommentaryAugsburg vs Union Berlin: Lineups and Live Text Commentary24 October 17:26Union Berlin vs Dortmund: Lineups and Live Text CommentaryUnion Berlin vs Dortmund: Lineups and Live Text Commentary17 October 17:27Manchester City sells defender Jamay Simpson-Pusey to FC KölnManchester City sells defender Jamay Simpson-Pusey to FC Köln13 June 01:17Unexpected results recorded in the 5th round of the BundesligaUnexpected results recorded in the 5th round of the Bundesliga10 October 20:54
AnnouncementsPartnership
Digitize your auto service: Don't lose customers with Bip Business
Digitize your auto service: Don't lose customers with Bip Business
Is it dangerous to write a number on a car window? Bip has found a new solution for drivers!
Is it dangerous to write a number on a car window? Bip has found a new solution for drivers!
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Sport news

Unexpected defeat: Diyora Keldiyorova leaves the Grand Slam tournament
Unexpected defeat: Diyora Keldiyorova leaves the Grand Slam tournament
Unexpected rebellion at "City": Rico Lewis decides to leave the team because of Husanov
Unexpected rebellion at "City": Rico Lewis decides to leave the team because of Husanov
«There will be a wedding»: Sindorov’s grandfather spoke about Assaubayeva
«There will be a wedding»: Sindorov’s grandfather spoke about Assaubayeva
Ronaldo's mother reacts for the first time to her son's departure from the national team
Ronaldo's mother reacts for the first time to her son's departure from the national team
Why are Western commentators failing to digest Bakhodir Jalolov's style?
Why are Western commentators failing to digest Bakhodir Jalolov's style?
Erling Haaland decided to leave Manchester City — his new destination revealed
Erling Haaland decided to leave Manchester City — his new destination revealed
"Manchester City" vs "PSG" match's weakest players announced
"Manchester City" vs "PSG" match's weakest players announced
«Constantly playing with Uzbekistan is lowering our reputation» — «Persepolis» coach
«Constantly playing with Uzbekistan is lowering our reputation» — «Persepolis» coach