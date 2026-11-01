Union Berlin vs FC Koln: Lineups and Live Text Commentary
Bundesliga: Union Berlin vs FC Koln. Kick-off: 1 November, 19:30 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Union Berlin starting lineup: 1. Ronnow F., 20. Aebischer M., 9. Burcu L., 5. Friedrich M., 19. Haberer J., 30. Imeri K., 8. Khedira R., 17. Kohn D., 13. Schafer A., 21. Skarke T., 4. Van Den Bosch Z.
Union Berlin head coach: Lustrinelli M.
FC Koln starting lineup: 1. Schwabe M., 30. Bulter M., 10. El Mala S., 8. Johannesson I., 5. Krauss T., 37. Maina L., 23. Okon-Engstler P., 2. Schmied J., 28. Sebulonsen S., 22. Simpson-Pusey J., 3. Sosa B.
FC Koln head coach: Wagner R.
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